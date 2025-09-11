Suomi ostaa USA:lta keskipitkän kantaman ilmataisteluohjuksia

Yhdysvaltain ulkoministeriö on hyväksynyt ”mahdollisen ulkomaisen sotilasmyynnin Suomen hallitukselle”. Kyseessä ovat AIM-120D-3 edistyneet keskipitkän kantaman ilmataisteluohjukset ja niihin liittyviä laitteita. Kaupan hinta on noin 1,07 miljardin dollaria.

USA:n Puolustusturvallisuusyhteistyövirasto toimitti vaaditun sertifikaatin ja ilmoitti asiasta maan kongressille.

– Suomen hallitus on pyytänyt ostamaan jopa 405 AIM-120D-3 edistyneitä keskipitkän kantaman ilmataisteluohjuksia (AMRAAM) ja kahdeksan AIM-120D-3 ohjausyksikköä, joiden tarkka paikannus tapahtuu joko selektiivisen saatavuuden huijauksenestomoduulin tai M-koodin avulla, Pentagonin tiedotteessa sanotaan.

Yhdysvaltain puolustusministeriö toteaa, että ”suunniteltu kauppa tukee Yhdysvaltojen ulkopoliittisia ja kansallisia turvallisuustavoitteita parantamalla Nato-liittolaisen turvallisuutta, joka on poliittisen vakauden ja taloudellisen edistyksen voima Euroopassa”.

Pentagonin mukaan ehdotettu kauppa parantaa Suomen kykyä vastata nykyisiin ja tuleviin uhkiin ja tehostaa sen yhteentoimivuutta Yhdysvaltojen ja muiden liittoutuneiden maiden joukkojen kanssa.

– Suomella on jo AMRAAM-ohjuksia varastossaan, eikä sillä ole vaikeuksia ottaa näitä artikkeleita käyttöön asevoimissaan.