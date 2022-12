Suomi lähetti Ukrainaan lisää siviiliapua

Talvi koettelee ukrainalaisia, joten erityisesti energiasektorin tarvikkeille on tällä hetkellä erittäin suuri tarve.

– Jatkuvat taistelut, talven tulo sekä Venäjän iskut erityisesti energiainfrastruktuuriin vaikeuttavat elinolosuhteita Ukrainassa. Miljoonat ovat ilman sähköä, lämpöä tai vettä. Tilanne on siviiliväestön kannalta hyvin vakava, ja Ukrainassa tarvitaan monenlaista apua. Haluan kiittää kaikkia apua lahjoittaneita tahoja. Suomi jatkaa avun antamista Ukrainan pyyntöjen mukaisesti. Toivon, että suomalaisten halu auttaa säilyy korkeana, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) tiedotteessa.

Ennen joulua Ukrainaan lähetettiin viisi rekallista materiaaliapua. Maahan lähetettiin 22.12. rekallinen jakelumuuntajia energiahuollon tueksi. Neljä muuta rekkaa 19.-20.12. sisälsivät muun muassa sairaalatarvikkeita, pelastustoimen tarvikkeita, vedenpuhdistusmateriaaleja ja pienikokoisia generaattoreita.

Sisäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat yhdessä apua lahjoittavien tahojen kanssa energiasektorin uusia avustuskokonaisuuksia, jotka sisältävät muun muassa lämmityslaitteita, varavoimalaitteita, virransyöttöjärjestelmiä, muuntajia sekä erilaisia sähköverkon komponentteja.

Ukrainassa tarvitaan edelleen akuutisti muun muassa varavoimalaitteita, muuntajia, sähköverkon komponentteja, lääkkeitä, ensiaputarvikkeita, hätämajoitteita, vedenpuhdistustarvikkeita, miinanraivauskalustoa, vaarallisten aineiden suojavarusteita ja polttoaineita.

Vuoden aikana on toimitettu 55 rekallista apua

Sisäministeriö koordinoi Suomen Ukrainaan lähettämää siviilipuolen materiaaliapua, joka koostuu isoilta osin muun muassa yrityksiltä ja julkishallinnon toimijoilta saaduista lahjoituksista.

Suomesta on helmikuun jälkeen lähetetty 55 rekallista siviilipuolen materiaaliapua Ukrainaan ja neljä rekallista Moldovaan.

Lastina on ollut muun muassa hätämajoitteita, lääkkeitä, väestönsuoja- ja pelastustoimen tarvikkeita, säteilyturvatarvikkeita, terveydenhuollon tarvikkeita sekä varavoimalaitteita ja sähköverkon komponentteja.

Ukrainaan on toimitettu myös kuusi sammutusautoa ja 13 ambulanssia. Yrittäjien lahjoittamia linja-autoja on tarkoitus lähettää noin 20, joista viisi ensimmäistä toimitettiin joulukuun alussa.

Siviilipuolen materiaaliavun rahallinen arvo on noin viisi miljoonaa euroa ja valmistelussa olevan avun arvo on useita miljoonia euroja. Avustusten yhteismassa on noin 500 tonnia ja yhteistilavuus noin 3000 kuutiometriä.