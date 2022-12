Suomi jää jälkeen muista Pohjoismaista – “velkasuhteen kehitys huolestuttava”

Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki on huolissaan Suomen julkisen talouden tilanteesta.

– Suomen julkinen talous on heikentynyt verrattuna muihin Pohjoismaihin. Velkasuhde on edelleen euroalueen keskiarvon alapuolella, mutta kehityksen suunta on poikkeava ja huolestuttava, Välimäki toteaa Twitterissä.

Suomen Pankki julkaisi tänään ennusteen, jonka mukaan talous ajautuu ensi vuonna lievään taantumaan, kun bruttokansantuote supistuu 0,5 prosenttia.

Suomen Pankin ennusteessa julkisen talouden velkasuhde kasvaa huomattavasti vuodesta 2024 alkaen ja päätyy lähelle 75:tä prosenttia vuoden 2025 lopulla.

Talousjärjestö OECD arvioi torstaina, että Suomen julkisen velan suhde BKT:hen voi kasvaa 131 prosenttiin vuonna 2070, jos politiikassa ei tapahdu muutoksia.

