Suomessa suunnitteilla lähes 300 aurinkovoimahanketta

Suomen uusiutuvat ry:n mukaan aurinkovoiman rooli Suomen energiantuotannossa kasvaa nopeasti ja nyt ensimmäistä kertaa on koottu kattava listaus Suomessa kehitteillä olevista teollisen kokoluokan aurinkovoimahankkeista.

Listaus osoittaa, että aurinkoenergian potentiaali Suomessa on huomattava, sillä hankkeita on suunnitteilla 285 kappaletta ja niiden yhteisteho ylittää 23 gigawattia. Eniten hankkeita on suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntaan.

Hankkeista 19 (0,6 GW) on jo rakenteilla ja 42:lle (2,5 GW) on myönnetty rakennuslupa.

– Tuore hankelistaus osoittaa, että aurinkovoimarakentaminen tulee etenemään Suomessa nopealla vauhdilla. Viime vuoden lopussa Suomen teollisen aurinkovoiman kokonaiskapasiteetti oli reilu 120 megawattia, ja nyt rakenteilla tai rakennusvalmiina on jo moninkertainen määrä uutta kapasiteettia, kommentoi Suomen uusiutuvien edunvalvontapäällikkö Klaara Tapper tiedotteessa.

Aurinkovoimaa kehitetään laajasti eri puolilla maata mutta kappalemäärällisesti eniten hankkeita kaavaillaan Pohjois-Pohjanmaalle (32 hanketta, 1,9 GW). Satakunta (27 hanketta, 3,3 GW) ja Etelä-Pohjanmaa (24 hanketta, 2,7 GW) taas erottuvat muista maakunnista hankkeiden suunnitellun tehon osalta.

Kolmanneksi eniten kapasiteettia on nousemassa Uudellemaalle (21 hanketta, 2 GW). Pohjois-Suomessakin hankkeita on, mutta niiden tuotantokapasiteetti on pienempi kuin etelässä ja lännessä.

Tapperin mukaan teollisen mittaluokan aurinkovoima tulee tuomaan monelle kunnalle merkittäviä paikallisia hyötyjä.

– Se lisää maanvuokra- ja verotuloja, luo työpaikkoja ja vauhdittaa paikallista yritystoimintaa. Lisäksi paikallinen, kotimainen energia houkuttelee teollisuus- ja teknologia-alan investointeja, jotka tarvitsevat puhdasta sähköä. Uusiutuvan energian hankkeiden edistäminen on käytännön ilmastotyötä, jossa kunnat ovat ratkaisijan asemassa, hän summaa.

Kunnista eniten aurinkovoimaa hankkeiden kapasiteetin mukaan suunnitellaan tällä hetkellä Kauhajoelle (942 MW), Lappeenrantaan (854 MW) ja Kankaanpäähän (817 MW).