Kaikkien aikojen sähkön tuotantoennätys rikottiin

Torstaina 8. tammikuuta alkuillasta sähköä tuotettiin suuremmalla teholla kuin koskaan aikaisemmin, kertoo Energiateollisuus.

Ennätys tehtiin kello 17–17.15, kun sähköä tuotettiin 14 327 megawattia (MW) vartin keskiteholla. Tuotetusta sähköstä tuulivoiman osuus oli 5 804 megawattia, ydinvoiman 4 232 megawattia, sähkön ja lämmön yhteistuotannon 2 252 megawattia, vesivoiman 1 822 megawattia, muun tuotannon 254 megawattia ja akkujen kuusi megawattia. Tuotantolukemat ovat tilastoituneet kello 17.06.

Kaikkien aikojen kulutusennätys syntyi samana päivänä. Ensin aamupäivällä sähkön keskikulutus nousi tunnin jaksolla 15 110 megawattiin. Edellinen ennätys oli vuodelta 2016. Ennätys rikkoutui jo alkuillasta, kun korkein tunnin keskikulutus oli 17–18 välillä 15 459 megawattia. Samalla syntyi myös uusi varttiennätys, kun sähkön kulutukseksi mitattiin 15 553 megawattia.

– Tuotantoennätys syntyi hyvissä tuuliolosuhteissa, kun samalla sekä ydinvoimaa, että vesivoimaa tuotettiin korkealla volyymilla. Lämmön ja sähkön yhdistelmätuotantoa olisi saatu tarvittaessa lisääkin, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä tiedotteessa.

– Tehty kulutusennätys kertoo paitsi pakkasista, myös yhteiskunnan sähköistymisestä. Sähkön osuus on kasvanut sekä lämmityksen että liikenteen energialähteenä, hän jatkaa.

Sähkön riittävyyden suhteen ei ilmennyt haasteita ja hinnat pysyivät kohtuullisina historiallisen korkeasta kulutuksesta huolimatta. Ongelmia ei olisi tullut, vaikka tuulivoimaa olisi ollut tarjolla vain niukasti. Sähköä olisi voitu tuottaa lisää, tuoda lisää ja sähkön kulutuksessa oli paljon joustovaraa, mm. kaukolämmössä 1000 megawatin verran. Hinnat olisivat luultavasti kuitenkin olleet ilman tuulivoimaa hyvin paljon korkeammat.

– Uudella Suomen ja Ruotsin välisellä siirtoyhteydellä Aurora Linella on huomattava vaikutus sähkön hintaan ja saatavuuteen erityisesti huippukulutustilanteissa, ja toisena tärkeänä palasena on syytä nostaa lämmön ja sähkön yhteistuotanto, joka on vesivoiman ohella tärkein jouston lähde tuotannossa, Leskelä toteaa.

– Nämä pakkaset ovat olleet hyvä stressitesti sähköjärjestelmälle ja -markkinoille aiempaa korkeamman kulutuksen olosuhteissa. Molemmat ovat selvinneet testistä hyvin, hän jatkaa.

LUE MYÖS:

Näin pienennät sähkölaskua: Selvitimme kodin pahimmat energiasyöpöt