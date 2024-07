Näin suojaat sometilisi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus antaa vinkkejä turvalliseen sosiaalisen median käyttöön.

Kaikki alkaa salasanasta, jonka tulee olla riittävän pitkä ja monimutkainen. Käytä yksilöllistä salasanaa jokaiseen palveluun, jottei mahdollisen tietomurron tapahtuessa verkkorikollinen pääse käsiksi muihin käyttämiisi palveluihin. Lisäsuojaa saa kaksivaiheisesta tunnistautumisesta.

Kirjautumisyrityksia seuraamalla voi huomata epäilyttävää toimintaa sosiaalisen median tiliinsä liittyen. Huijarit saattavat kalastella käyttäjätunnuksiasi myös kirjautumisilmoitusten muodossa, joten tarkista aina viestin lähettäjän tiedot ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Palveluihin kirjautuessa on suositeltavaa välttää julkisten paikkojen ilmaista verkkoyhteyttä.

On myös syytä pohtia, keiden kaikkien haluaa näkevän julkaisujaan ja muita tietojaan. Tilien yksityisyysasetuksista voi määrittää, pitääkö tilinsä yksityisenä ja mille tileille tiedot näkyvät. Asetuksista voi määrittää myös, onko ulkopuolisten tilien mahdollista lähettää sinulle viestejä. Mitä avoimempi näkyvyys tilistäsi on ulkopuolisille, sitä enemmän huijareiden ja rikollisten on mahdollista käyttää näkyviä tietoja erilaisten petosten tehtailuun tai sosiaaliseen manipulointiin.

Yhteystietojen, kuten puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen näkyvyyttä ulkopuolisille kannattattaa rajoittaa, sillä ne saattavat lisätä huijaus-, tietojenkalastelu- ja roskapostiviestien määrää.

Asetukset voidaan säätää niin, että vain hyväksytyt ystävät tai seuraajat voivat nähdä julkaisut. Älä myöskään jaa ilman lupaa julkaisuja tai kuvia toisista ihmisistä.

Myös sijaintitiedot kannattaa poistaa käytöstä. Henkilökohtaiset tiedot, kuten syntymäpäivä, kotiosoite ja työpaikka kannattaa pitää yksityisinä tai vain ystäville näkyvinä.

Mikäli saat seuraamis-, kaveri-, tai viestipyyntöjä epäilyttäviltä tai tuntemattomilta tileiltä, voit halutessasi estää nämä tilit. Selkeissä tapauksissa, missä tilit yrittävät huijata tai levittävät alustalle kuulumatonta sisältöä, kannattaa tilit myös ilmoittaa alustan ylläpidolle.

On myös suositeltavaa poistaa tilit, joita et enää käytä. Vanhat ja käyttämättömät tilit eivät välttämättä ole suojattuja nykyisten suositusten mukaisesti.