Suomessa hylätään 20000 kissaa vuosittain

Suomessa on noin 900 000 kissaa ja se on suosituin lemmikkieläin. Kissan arvostus ei kuitenkaan vaikuta olevan yhtä korkealla kuin koiran, sillä Suomessa hylätään vuosittain arviolta 20 000 kissaa, kertoo Agria Eläinvakuutus.

Kissojen hylkääminen näkyy siten, että Suomessa on lukuisia villiintyneitä kissapopulaatioita, joissa taudit rehottavat ja leikkaamattomat kissat lisääntyvät hallitsemattomasti. Kevään tullen kissapopulaatiot kasvavat räjähdysmäisesti, kun kissojen kiima-aika on kuumimmillaan.

Agria Eläinvakuutus kertoo, että ongelman ratkominen jää usein eläinsuojeluyhdistysten ja vapaaehtoisvoimien harteille. Monet kiinniotetuista kissoista joudutaan lopettamaan, ja löytöeläintalot täyttyvät kodittomista kissoista, jotka nekin vaativat monenlaista hoitoa vaivoihinsa ennen kuin niille voidaan etsiä uudet kodit.

Vapaana ulkoileva kissa altistuu monille vaaroille

Agria Eläinvakuutus muistuttaa, että kissa ei kuulu Suomen luontoon. Kissa on tehokas saalistaja, ja vapaana ulkoileva kissa tappaa suuria määriä piennisäkkäitä, jyrsijöitä ja lintuja. Suomen kansallinen vieraslajistrategia luokittelee villiintyneen kissan haitalliseksi vieraslajiksi.

Suomessa ei kuitenkaan ole lakia, joka yksiselitteisesti kieltäisi pitämästä kissaa vapaana. Laki velvoittaa kissanomistajia pitämään huolta lemmikistään, mutta vapaana pidon osalta se on tulkinnanvarainen.

– Omistajan on huolehdittava, että kissa ei vapaana ollessaan aiheuta vahinkoa tai ettei eläin itse joudu kärsimään. Eläinsuojelulain mukaan omistaja on vastuussa lemmikin hyvinvoinnista. Tämä ei onnistu, jos kissa liikkuu ulkona itsenäisesti ilman valvontaa, sanoo eläinlääkäri ja Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Heidi M. Elomaa tiedotteessa.

Yksin ulkoileva kissa altistuu lukuisille riskeille, kuten pedoille, liikenteelle, kissojen välisille reviiritappeluille sekä erilaisille taudeille ja loistartunnoille.

– Vapaana ulkoilevat kissat lisäävät usein myös tarpeetonta kissavihaa. Harva arvostaa vieraan kissan oleskelua omalla pihallaan tai terassillaan, etenkin jos kissa merkkaa reviiriään tai käyttää pihaa käymälänään, Elomaa toteaa.

Vaikka kissaa ei saakaan pitää valvomatta vapaana ulkona, ei kaikista kissoista tarvitse tehdä sisäkissoja. Agria Eläinvakuutus peräänkuuluttaa kissanomistajien vastuuta ja pientä vaivannäköä lemmikkinsä hyvinvoinnin eteen.

– Kissan pitämiselle vapaana on olemassa hyviä vaihtoehtoja. Vapaana ulkoilun sijaan kissan voi viedä ulkoilemaan hihnassa tai sille voi rakentaa pihalle turvalliseen ulkoiluun soveltuvan ulkotarhan, sanoo Elomaa.

Mikäli kissa päästetään ulkoilemaan parvekkeelle, tulee parvekkeen olla lasitettu tai kunnolla verkotettu, jottei kissa pääse putoamaan ja loukkaa itseään.