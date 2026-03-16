Suomessa harjoiteltiin joukkojen siirtämistä Ruotsista – Nato-esikunta Rovaniemelle etenee

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) isännöi FLF Finlandin osallistujamaita tänään Rovajärvellä Cold Response 26 -harjoituksessa.

– Kyseessä on kevään merkittävin arktinen harjoitus. Yli 30 000 ammattisotilasta ja reserviläistä 14 eri maasta harjoittelevat Naton yhteisoperointia Norjan ja Suomen alueella. Keskiössä ovat Naton pohjoisen alueen vahventaminen, yhteinen operointi haastavissa olosuhteissa sekä liittolaisjoukkojen vastaanoton ja logistiikan testaaminen, puolustusministeri Häkkänen sanoo tiedotteessa.

– Osana harjoitusta harjoitellaan myös joukkojen siirtämistä Ruotsista Suomeen, mikä on keskeinen osa FLF Finlandin toimintakonseptia. FLF-mallin myötä Suomen ja koko pohjoisen liittokunnan turvallisuus vahvistuvat, Häkkänen jatkaa.

Puolustusministeri Häkkänen, Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson ja Norjan puolustusministeri Tore O. Sandvik kertovat Cold Response 26 -harjoituksessa antamassaan julkilausumassa FLF Finlandin toimeenpanon etenevän ripeästi. Julkilausuman mukaan Suomeen sijoitettu FLF Finland pyritään perustamaan heinäkuussa 2026 järjestettävään Naton Ankaran huippukokoukseen mennessä.

– Käytännössä tämä koskee sekä Ruotsin tarjoamaa taisteluosastoa että Suomeen perustettavaa monikansallista esikuntaosaa, Häkkänen kertoo.

– FLF Finland on konkreettinen osoitus Naton pelotteen ja puolustuksen vahvistamisesta Suomessa. Cold Response 26 -harjoitus osaltaan todentaa vahvaa suorituskykyämme ja liittolaistemme sitoutumista FLF:n kehittämiseen, Häkkänen jatkaa.

FLF (Forward Land Forces) Finland on Naton monikansallinen maavoimajoukko, jonka kehysvaltiona toimii Ruotsi. Norja puolestaan toimii Cold Response 26 -harjoituksen johtovaltiona ja on yksi FLF Finlandin kehittämiseen osallistuvista maista.

Ruotsin ja Norjan lisäksi Iso-Britannia, Ranska, Italia ja Islanti ovat ilmoittaneet osallistuvansa FLF Finlandin kehittämiseen ja maat ovat myös mukana Cold Response 26 -harjoituksessa. Cold Response 26 -harjoitus on osa Naton Arctic Sentry -toimintaa, jolla liittokunta osoittaa valmiuttaan toimia myös arktisella alueella.