Toimittaja teki katuhaastattelun tekoälyllä, menetti työnsä

Helsingissä ilmestyvässä Lauttasaari-kaupunginosalehdessä julkaistiin viime viikolla katuhaastattelu, joka paljastui tekoälyn tekemäksi. Sekä haastattelut että valokuvat olivat tekaistuja.

Tekaistu katuhaastattelu oli julkaistu lehden Välikysymys-palstalla. Siinä kysyttiin neljältä eri ihmiseltä, mikä on heidän mielestään merkityksellisin juhlapäivä.

Tapaus paljastui sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa alkoi levitä epäilyjä kuvien aitoudesta. Monet kiinnittivät huomiota etenkin siihen, että palstalla julkaistut kuvat olivat huomattavasti silotellumpia kuin tyypilliset katuhaastattelujen yhteydessä otetut kuvat.

Lauttasaari-lehti julkaisi myöhään maanantai-iltana verkkosivuillaan tiedotteen, jossa jutun myönnetään olevan kokonaan tekoälyn tekaisema.

– Tämä on vastoin lehtemme periaatteita ja selvitämme asiaa edelleen, lehden päätoimittaja Pete Suhonen kirjoittaa.

Suhosen mukaan juttu on lehden avustajan tekemä, joka aloitti yhteistyön lehden kanssa aiemmin tänä keväänä. Hänen avustajasuhteensa on päätetty tapauksen vuoksi.

Tapauksessa huomionarvoista on se, että palstalla ei missään kohtaa kerrottu, että teksti ja kuvat ovat tekoälyn luomia. Lauttasaari-lehti pyytää tapausta anteeksi lukijoiltaan.

Tekoälyn käyttö journalismissa on yleistynyt viime vuosina, mutta sen rooli on rajattu työkaluksi. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tiedonhaussa ja tekstin muokkauksessa, mutta journalistista päätösvaltaa ei voi siirtää tekoälylle. Tekoälyä ei ole tarkoitettu keksittyjen haastattelujen tuottamiseen. Jos tekoälyä käytetään jutun kuvituksessa, siitä on kerrottava lukijalle.

