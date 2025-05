Suomenlahdella muutos: Venäjän laivasto näyttää saattavan varjolaivoja

Venäjän laivaston toiminnassa näyttää tapahtuneen meriliikennettä seuraavan Droxford Maritimen arvion mukaan muutos.

Droxford Maritime kertoo Substackissa julkaistussa artikkelissa, että Venäjän laivasto on julkisista lähteistä saatavien tietojen perusteella saattanut Kaliningradista viikonloppuna kohti Pietaria lähtenyttä Sirtaki-tankkeria. Marshallsaarille rekisteröity alus kuuluu Venäjän öljyliikennettä hoitaviin niin kutsuttuihin varjolaivoihin.

Sirtakin ja Venäjän Itämeren laivaston hinaaja Alexander Frolovin kerrotaan lähteneen Kaliningradista samoihin aikoihin.

Asiantuntija-arvion mukaan Venäjän laivasto näyttää panneen Sirtakille selkeästi näkyvän saattajan pysäytysyritysten estämiseksi. Ajatuksena on, että Venäjän laivaston aluksen läsnäolo toimisi pidäkkeenä.

– On erittäin todennäköistä, että Venäjä alkaa seurata tarkasti varjolaivaston tankkereiden kulkua [Itämerellä] ja on realistinen mahdollisuus, että Venäjä pyrkii lisäämään tai vahvistamaan läsnäoloaan Suomenlahdella, jotta se voisi reagoida tarvittaessa nopeasti.

Analyysissä huomautetaan kuitenkin myös, että on mahdollista, että Alexander Frolov oli saattamassa tunnistamatonta sota-alusta eikä tankkeria.

Jutussa viitataan hiljattaiseen Jaguar-tankkerin tapaukseen. Viron merivoimat yritti pysäyttää Venäjän varjolaivastoon kuuluvan säiliöaluksen viime viikolla. Jaguarin miehistö ei totellut virolaisviranomaisen käskyjä ja jatkoi matkaansa. Pysäytys ei onnistunut. Tilanne meni kireäksi ja paikalle lensi Venäjän ilmavoimien hävittäjä, joka myös loukkasi Viron ilmatilaa. Verkkouutiset on kertonut tapauksesta muun muassa tässä ja tässä. Venäjällä tapahtumista on otettu kaikki irti. Propagandauutisissa muun muassa kuvattiin, miten Suhoi-hävittäjä väitetysti esti ”Naton suunnitelman” pysäyttää alus ja säikytti virolaiset pois.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Venäjältä uhiteltiin jo alkuvuodesta, että varjolaivojen pysäytyksiin voidaan suhtautua ”hyökkäyksinä” Venäjän alueelle.

Droxford Maritimen mukaan länsimaat ja Venäjä ovat ajautumassa Itämerellä vaaralliseen ajanjaksoon.

– Kun otetaan huomioon korkeat panokset, on varsin todennäköistä, että Venäjä on ryhtynyt toimiin länsimaiden suorittamien [alusten] pysäytysten estämiseksi ja nostaakseen kykyään vastata nopeasti kaikkiin uusiin yrityksiin estää öljyn vientiä rannikoiltaan.

Artikkelissa kiinnitetään huomiota Venäjän Jaguar-tapauksen aikoihin tekemään vaara-alueilmoitukseen. Suomenlahdelle annettu ilmoitus on on voimassa syyskuuhun asti ja kulkee viistosti Suursaaren edustalta koilliseen Venäjän merirajaa pitkin. Toinen vaara-alue kulkee taas Viron aluevesien rajalla. Yleensä vaarailmoituksissa kerrotaan mistä ne johtuvat. Tällä kertaa näin ei ole tehty. Verkkouutiset kertoo tästä löytyvässä jutussa, mitä Venäjä on viime aikoina Suursaaressa tehnyt.

Vaara-alueet muodostavat käytännössä suppilon itäiselle Suomenlahdelle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Droxford Maritimen artikkelissa tätä luonnehditaan ”merkittäväksi valmistelutoimeksi”, jota voitaisiin tilanteen kiristyessä käyttää juridisena perusteena jopa jonkinlaiselle vastaiskulle alueella.

– On esimerkiksi kuviteltavissa, että pysäytystä suorittava länsimainen alus voisi vahingossa harhautua näille vaara-alueille ja joutua tulituksen kohteeksi mahdollisen tulevan pysäytystilanteen tuoksinassa.

Artikkelissa todetaan virhearvioiden riskin nousseen korkeaksi.

– Venäjä valvoo intressejään tiukasti ja selvästikin valmistautuu välikohtaukseen. Seuraava pysäytys voi johtaa kineettisempään kohtaamiseen.