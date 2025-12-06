Suomen viereen kohoaa Euroopan finanssikeskus

Tukholma on Euroopan nousevia finanssikeskuksia, ”pääoman pääkaupunki”, julistaa arvovaltainen brittilehti The Economist. Tukholman nousu on ollut yllättävää, lehti myöntää, sillä Ruotsin pääkaupunkia ei Britannian EU-eron jälkimainingeissa mainittu potentiaalisena Lontoon Cityn seuraajana.

– Ja kuitenkin, niille yrityksille jotka etsivät uutta pääomaa haluamatta ylittää Atlantin, Tukholma on oikea paikka, lehti kirjoittaa.

The Economist mainitsee artikkelissaan Tukholmassa päämajaansa pitävän EQT:n, ”ainoan eurooppalaisen pääomasijoitusyhtiön, joka painii samassa sarjassa yhdysvaltalaisten jättien kanssa”. Vuosina 2019-2024 EQT keräsi varoja 113 miljardin dollarin edestä, jääden toiseksi vain yhdysvaltalaiselle KKR:lle.

Pörssilistattuja yhtiöitä Tukholmassa kiinnostanee ”Euroopan kuumin pörssi” eli Tukholman pörssi Nasdaq Stockholm, The Economist kirjoittaa. Pörssi on kerännyt listautumisanteja tänä vuonna 6,8 miljardia dollaria.

Tukholmasta on lisäksi tulossa obligaatiomeklareiden luvattu maa, brittilehti toteaa. Siinä missä Ruotsin hallitukset ovat lehden mukaan perinteisesti olleet talouskurissaan ”lähes puritaanisia”, on maa uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa ja uusien puolustusinvestointien edessä ”avaamassa rahahanat”. Ruotsin hallitus aikoo laskea liikkeeseen suuren määrän uusia joukkovelkakirjoja, ja ”tarjonta synnyttää kysyntää”, lehti kuvailee. Korkeatasoisten arvopapereiden ilmaantuminen markkinoille ei jää kansainvälisiltä sijoittajilta huomaamatta.

– Tukholman harvat obligaatiomeklarit tulevat kohta kukoistamaan, The Economist ennustaa.