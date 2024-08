Suomen rajalle sijoitetut varusmiehet hädässä: Joudumme Kurskiin

Venäjältä on tullut viime päivinä yhä enemmän tietoja, joiden perusteella varusmiehiä on lähetetty Ukrainan yllätyshyökkäyksen kohteena olevaan Kurskiin. Ratkaisun on arvioitu kielivän Venäjän miespulasta ja Kurskin tilanteen vaikeudesta. Varusmiesten käyttö voi kuitenkin osoittautua riskialttiiksi Kremlille. Varusmiesten vanhemmat ovat jo nyt nostaneet metelin poikiensa kohtelusta. Diktaattori Vladimir Putin on luvannut aiemmin, ettei varusmiehiä lähetettäisi tulilinjalle.

Radio Free Europen tutkiva toimittaja Mark Krutov on selvittänyt ilmiön laajuutta. Hän on koonnut keräämiään tietoja X-palvelun ketjuunsa. Krutov on julkaissut muun muassa kuvakaappauksia läheisten viesteistä. Niistä kuvastuu rintamakomennusta pelkäävien varusmiesten hätä.

Selvityksen perusteella ilmiö vaikuttaa laajalta. Kurskiin on lähetetty tai ollaan lähettämässä varusmiehiä ainakin Suomen lähelle sijoitetuista joukoista Murmanskin ja Leningradin alueilta sekä Moskovan alueelta, Kaliningradista, Samarasta, Belgorodista, Rostovista ja Tjumenista.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tässä jutussa Alakurttiin Suomen rajan lähelle sijoitetusta 80. moottoroidusta jalkaväkiprikaatista Kurskiin jo lähetetyistä varusmiehistä. Itsenäisen venäläismedia Agentstvon mukaan miehet olivat aloittaneet asepalveluksensa vain kuukautta aiemmin ja juuri vannoneet sotilasvalansa. 80. prikaati on kärsinyt valtavasti tappioita Ukrainan rintamalla.

Krutovin hankkimien tietojen perusteella Kurskiin on lähdössä varusmiehiä toisestakin Suomen lähellä olevasta joukosta. Selvityksen perusteella Petsamon 200. erillisen moottoroidun jalkaväkiprikaatin varusmiehillekin on nimittäin jaettu käskyjä Kurskin puolustukseen.

Varusmiesten kertomasta kuvastuu huoli Kurskiin joutumisesta. Krutovin julkaisemien viestien perusteella Moskova odottaa, ettei Kurskin tilanne myöskään rauhoitu nopeasti. Esimerkiksi Petsamon varusmiesten kerrotaan saaneen tiedon, että lähtö Kurskiin on edessä vasta syyskuussa. Päätöksen komennuksesta sanotaan ”tulleen ylhäältä”. Puhelut asiasta vastaavalle sotilasviranomaiselle eivät olleet auttaneet.

Sotapalveluksen välttämisessä ja asevoimista karkaamisessa venäläisiä auttava Metsän läpi -aktivistiryhmä on vahvistanut, että sille tulevien viestien perusteella varusmiesten läheisten parissa leviää jo paniikki Kurskin tilanteen takia.

Toistaiseksi on epäselvää, millaista hyötyä varusmiehistä voisi olla alueella. Vasta palveluksensa aloittaneiden sotilastaidot eivät riitä taistelutehtäviin. Asiantuntijoiden mukaan varusmiehiä saatettaisiin käyttää esimerkiksi linnoitustöihin ja muihin tukitoimintoihin.

Interestingly, the 200th Brigade conscripts are scheduled to be sent to Kursk only in September, which among other things hints that Russia doesn’t expect a quick resolution to the Kursk issue. pic.twitter.com/fLUDjem1aP — Mark Krutov (@kromark) August 14, 2024