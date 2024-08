Juuri valan vannoneita varusmiehiä lähetetään Suomen rajalta Kurskiin

Kremliä on arvosteltu rajavalvontatehtävissä olleiden varusmiesten joutumisesta tulilinjalle Kurskin taisteluissa. Varusmiehiä on myös väitetty jääneen alueelle hyökänneiden ukrainalaisten vangeiksi. Venäjältä tihkuvien tietojen perusteella Moskova on kuitenkin nyt lähettämässä varusmiehiä varta vasten Kurskiin.

Itsenäinen venäläinen Agentstvo-media kertoo, että vasta elokuun alussa valansa vannoneita 80. Moottoroidun jalkaväkiprikaatin varusmiehiä valmistellaan nyt matkaan Murmanskin alueelta Kurskiin. Asia ilmenee varusmiesten omaisten huolestuneista julkisista vetoomuksista. Agentstvo on vahvistanut tiedon varusmiesten äideiltä. 80. prikaati on sijoitettu Alakurttiin lähelle Suomen rajaa. Joukko on tiettävästi kärsinyt massiivisia tappioita Ukrainan rintamalla.

Venäläismedian mukaan sosiaalisesta mediasta löytyy runsaasti vanhempien päivityksiä, joissa vaaditaan, ettei heidän poikiaan lähetettäisi Kurskiin.

Varusmiesten kerrotaan astuneen palvelukseen vasta heinäkuussa. Tieto lähdöstä Kurskiin tuli erään vanhemman sosiaalisen median päivityksen perusteella valatilaisuudessa. Kyse on siis käytännössä alokkaista.

– Kurskin alueella on käynnissä sotilasoperaatioita ja poikiemme henget ovat vaarassa. Komento ei noudata Vladimir Putinin vuoden 2023 kesäkuun 13. päivän lausuntoa, jonka mukaan asepalvelusta suorittavia ei lähetetä taistelutehtäviin, viestissä todetaan.

Eräs Kurskiin lähetettävän varusmiehen äiti kertoo Agentstvolle, että asepalvelusta suorittavien läheiset ovat perustaneet yhteisen viestiryhmän Kurskin komennuksen estämiseksi. Siinä on hänen mukaansa jo useita kymmeniä jäseniä ja määrä kasvaa jatkuvasti.

Huolestuneiden vanhempien kerrotaan myös laatineen vetoomuksen Putinille ja valmistelevan oikeustoimia asevoimia vastaan.

Ukrainan yllätysiskun Kurskiin on arvioitu paljastaneen Venäjän asevoimien miesvaikeuksia. Venäläisjoukot ovat kärsineet jo pitkään erittäin suuria tappioita rintamalla eikä täydennyksiä ole saatu haalittua riittävän nopeasti. Jotkut asiantuntijat uskovat Moskovan joutuvat pian turvautumaan uuteen viralliseen liikekannallepanon aaltoon, mikäli sotaa halutaan jatkaa nykyisellä intensiteetillä.

