Moskovan epätoivo: Aseistakieltäytyjiä pakotetaan Kurskiin

Venäjältä tulevien tietojen perusteella Moskova turvautuu erikoisiin ratkaisuihin haaliessaan puolustajia Kurskiin. Itsenäinen venäläismedia Astra kertoo, että Ukrainan yllätyshyökkäyksen kohteena olevalle alueelle on jopa pakotettu useita satoja asepalveluksesta eri perustein kieltäytyneitä.

Kurskiin lähetettyjen omaisien välittämiin tietoihin viittaavan Astran mukaan Pietarin lähellä Kamenkassa sijaitsevaan tukikohtaan kootuista niin sanotuista refusenikeista mahdollisesti liki 500 pakattiin yllättäen lentokoneisiin ja ainakin osa heistä on viety Kurskiin.

Aseista kieltäytyneitä on Astran mukaan pidetty 138. erillisen moottoroidun jalkaväkiprikaatin tukikohdassa. Moni heistä on rikostutkinnassa aseista kieltäytymisen takia. Heidän joukossaan on erilaisiin fyysisiin ja psyykkisiin sairauksiin vedonneita.

Astran mukaan Kurskiin lähetettyjen läheiset ovat huolissaan, että miehet ”heitetään etulinjaan kuin lihanpalat”.

– Poikani kirjoitti aamulla, että heitä varustetaan, heille annetaan rynnäkkökiväärit ja että he ovat todennäköisesti menossa taisteluun, eräs äiti kertoo tukikohdassa olleen poikansa kirjoittaneen.

Äidin mukaan pojalla on ollut psyykkisiä ongelmia sodan takia.

– Herra varjelkoon, jos hänellä poksahtaa päässä ja hän ampuu jonkun, ketä sitten syytetään?, äiti kysyy.

Astra on julkaissut Telegramissa kuvia, joissa kerrotaan näkyvän Pietarin joukkoja kuljetuskoneessa matkalla Kurskiin.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tässä jutussa, että Moskova on lähettämässä Suomen rajan lähellä sijaitsevaan Alakurttiin sijoitetun prikaatin varusmiehiä Kurskiin. Tämä sotii vastoin Kremlin aiempia linjauksia varusmiesten käytössä.

Venäjän ilmeiset vaikeudet löytää puolustajia Kurskiin kielivät joidenkin arvioiden mukaan Venäjän joukkojen miespulasta. Moskovan on jopa uumoiltu joutuvan ryhtymään uuteen viralliseen liikekannallepanoon, jos sotaa halutaan jatkaa nykyisellä intensiteetillä.