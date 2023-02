Suomen Pankin Olli Rehn kannustaa palkkamalttiin

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn varoittaa, että palkkojen aiempaa nopeampi nousu voi ruokkia ja pitkittää inflaatiota.

– Hintojen nopea nousu on syönyt palkansaajien ostovoimaa ja kirvoittanut palkankorotusvaateita. Vielä ei olla haitallisessa hinta-palkkakierteessä, mutta riski on syytä tiedostaa, Rehn sanoi Väylä 2023 -seminaarissa pitämässään puheessaan.

Ammattiliitot ja työnantajaliitot käyvät parhaillaan useilla aloilla neuvotteluja uusista työehtosopimuksista.

– Palkkojen ostovoiman palauttamisessa voi vain kannustaa malttiin, jotta inflaatio saadaan tavoitellulle tasolle – sellaiselle, jolla säilytetään kilpailukyky ja työpaikat epävarmassa tilanteessa, Rehn kehotti puheessaan.

Suomen Pankin pääjohtaja ilmaisi myös huolensa julkisen talouden tilasta.

– Suomen julkisen talouden velkasuhde on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti jo 15 vuoden ajan. Siinä missä Ruotsin ja Tanskan velkasuhde on pysynyt 40 prosentin tuntumassa, Suomen julkinen velkasuhde on kaksinkertaistunut vuoden 2009 jälkeen, Rehn latasi madonluvut.

Tilanne on hänen mukaansa huolestuttava.

– Velkasuhde jatkaa kasvuaan lähivuosina, ellei korjaavia toimenpiteitä tehdä.