Suomen Pankin asiantuntija: Öljyn hinnan raju nousu helpottaa Venäjän taloutta

– Öljyn lyhytaikainenkin hintapiikki vaikuttaa Venäjän talouteen. Juuri nyt se tuo Venäjän valtiontaloudelle hengähdystauon, arvioi Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Verkkouutisille.

Öljyn hinta lähti voimakkaaseen nousuun sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat iskivät Iraniin 1. maaliskuuta.

Brent-raakaöljyn hinta nousi Aasian kaupankäynnissä maanantaina 24 prosenttia 116,71 dollariin barrelilta, josta nousu tasaantui päivän mittaan noin 105 dollarin tuntumaan. Edellisen kerran Brent-öljyn hinta ylitti 100 dollaria heinäkuussa 2022.

Öljy- ja kaasutulot ovat keskeinen osa Venäjän budjettia ja auttavat suoraan rahoittamaan Venäjän sotaa Ukrainassa. Venäjällä noin 30 prosenttia liittovaltion budjetista tulee öljy- ja kaasutuloista. Budjetista noin 40 prosenttia käytetään sotilas- ja turvallisuusmenoihin.

Solanko muistuttaa, että alkuvuonna öljyn hinta oli hyvin alhainen ja sen lisäksi uusien pakotetoimien takia Venäjän raakaöljyn alennus suhteessa brent-öljyyn oli poikkeuksellisen suuri. Kun alennus oli viime vuonna keskimäärin noin 12 dollaria tynnyriltä, tammi-helmikuussa alennus oli noin 25 dollaria tynnyriltä.

Solanko huomauttaa, että Venäjän tämänvuotinen budjetti on tehty sillä oletuksella, että Venäjän keskimääräinen vientihinta on 59 dollaria tynnyriltä.

– Jos ajatellaan, että vientihinta pysyy tällä tasolla, ja alennus olisi sama kuin viime vuonna, brent-öljyn pitäisi olla koko vuoden keskimäärin noin 70 dollaria tynnyriltä, jotta Venäjän budjetti pysyisi raameissa, hän arvioi.

Koska alennus on ollut tänä vuonna merkittävästi suurempi eli noin 25 dollaria, brent-laadun pitäisi olla 80-85 dollarissa, jotta Venäjän tämän vuoden budjetti pysyisi suunnitelluissa raameissa, Solanko arvioi.

– Tämä tulee Venäjälle valtiontaloutta ajatellen hyvään hetkeen. Se helpottaa vähän aikaa miettimistä, että millä menot saadaan tänä vuonna rahoitettua ja kuinka paljon otetaan lisää velkaa.

Vaikka öljyn hintataso jäisi muutamaksi kuukaudeksi nykyiselle tasolle ja siitä vähitellen laskeutuisi kohti alkuvuoden tasoa, se tarkoittaisi, että öljyn hinta olisi suurin piirtein se, mikä Venäjän budjetissa olisi oletettu.

– Sellainen tilanne ei kuitenkaan ole, että rahaa valuu ovista ja ikkunoista ja tilanne olisi merkittävästi suunniteltua parempi. Se vaatisi, että öljyn tynnyrihinta olisi koko vuoden ainakin 80-100 dollarin välissä ja Venäjän alennus olisi korkeintaan sen verran, mitä se oli viime vuonna, Solanko muistuttaa.