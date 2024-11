Suomen kulissi romahti: Rahaa ei riittänytkään kaikkeen kivaan ja kaikille

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna antaa viestipalvelu X:ssä synkän kuvan Suomen tilanteesta.

– Hyvä pohtia, kuinka heikosti Suomea on johdettu viimeiset 25 vuotta, kun eläke- ja sotejärjestelmät ovat näin heikossa hapessa, asuntomarkkinoilla isojako vain syvenee ja valtion AAA-luottoluokitus karkaa koko ajan kauemmaksi, Pauna kirjoittaa.

Hän on jakanut Helsingin Sanomien pääkirjoituksen, jonka mukaan valmisteilla oleva eläkeuudistus on oletettua isompi. Sekin on jäänyt takavuosina uudistamatta.

Varallisuusvalmentaja Terhi Majasalmi vetää Paunan kommentista sen johtopäätöksen, että ”juuri kukaan ei ole osannut hommiaan”.

– Kaikki keskittyvät rahan jakamiseen, harva sen tekemiseen, Majasalmi kommentoi viestiketjussa.

Pauna vastaa ja pohtii, mikä ala tai alue Suomessa pärjää aidosti omin toimin, voimin ja varoin.

– Hehkutetaan vuositolkulla, kuinka Suomi on maailman paras vähän kaikessa ja rahaa riittää kaikkeen kivaan ja kaikille. Sitten soittaa vouti ja bileet loppuvat.

