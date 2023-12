Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma, Atte Kaleva ja Karoliina Partanen ottavat kantaa uusiin työtaisteluihin, joita tänään on ilmoitettu. Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro kertoivat järjestävänsä poliittisia lakkoja helmikuussa.

– Suomen talous on hyvin velkaantunut, ja työmarkkinat joustamattomat. Jonkun on pakko uskaltaa tehdä välttämättömät uudistukset lainsäädäntöömme, ja tämä hallitus on nyt se, joka ne tekee. Ay-liikkeen lakkoaseen käyttö ei tätä tilannetta nyt muuksi muuta, Kauma kirjoittaa X-viestialustalla.

Kalevan mukaan ay-liike ajaa omien jäsentensä etua, hallitus puolestaan koko Suomen etua.

– Muualla Pohjoismaissa tehdyt työelämän rakenneuudistukset ovat ay-liikkeen vastustuksen vuoksi jääneet meillä tekemättä. Olemme jääneet muun muassa Ruotsista, Tanskasta, Saksasta pahasti jälkeen, hän kommentoi.

– Kukaan ei halua tahallaan kurjistaa kenenkään elämää. Mutta juuri siihen tekemättömyys on johtanut. Suomella on pohjoismaiset kulut, mutta itäeurooppalaiset tulot. Elämme koko ajan velaksi. Näin ei voi jatkua. Ay-liikkeen poliittiset lakot ovat lyhytnäköisiä ja vastuuttomia, Kaleva näkee.

Karoliina Partanen kertoo olevansa huolissaan työpaikkojen säilymisestä ja taloudesta. Hänen mukaansa myös työntekijät haluavat muutosta ja kantavat vastuuta.

– Moni valitsee YTK työttömyyskassan turvakseen. Muutos on tulossa, Partanen sanoo X-alustalla.

