Amerikkalaisten päättäjien käsityksiä Euroopan turvasta tutkittu

Amerikkalaisten päättäjien ja ulkopolitiikan asiantuntijoiden käsitykset Euroopan strategisesta autonomiasta on moniulotteista ja moniäänistä, ilmenee yhteiskuntatieteiden maisteri Heljä Ossan väitöstutkimuksesta.

Maanpuolustuskorkeakoululle tehdyssä väitöskirjassaan Ossan arvioi, että amerikkalaisessa keskustelussa ei ole olemassa vain yhtä lähestymistapaa Euroopan turvallisuuteen ja puolustukseen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Toisaalta tutkimuksessa havaittiin Maanpuolustuskorkeakoulun tiedotteen mukaan, että amerikkalainen keskustelu Euroopan strategisesta autonomiasta keskittyy edelleen pitkälti turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin kysymyksiin, vaikka Euroopassa keskustelu on laajentunut esimerkiksi tuotantoketju-, energia- ja teknologiakysymyksiin.

Aikaisemmat tutkimukset viittaavat siihen, että amerikkalaiset näkemykset eurooppalaisesta turvallisuudesta ja puolustuksesta ilmenisivät sykleissä. Joskus Euroopan strateginen autonomia nähdään mahdollisuutena, toisinaan uhkana.

Tutkimuksessa esitetään, että erilaiset näkemykset ja asenteet eivät välttämättä ilmene syklisesti, vaan ne ovat läsnä samanaikaisesti ja ovat luonteeltaan varsin pysyviä.

Väitöstutkimuksessa osoitetaan, että Euroopan strategiseen autonomiaan ja eurooppalaiseen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät argumentit ovat pysyneet lähestulkoon samoina useiden vuosien ajan. Väitöskirjassaan Ossan tarkastelee amerikkalaista keskustelua 25 vuoden ajalta.

Erityisesti poliittisten päätöksentekijöiden näkemyksissä on ollut vain vähän vaihtelua viimeisten vuosikymmenten aikana. Ulkopolitiikan vaikuttajien keskuudessa keskustelu sen sijaan on moniäänisempää, mikä osoitetaan esittelemällä tutkimusaineistosta havaittuja vaikuttajaryhmiä.

Maanpuolustuskorkeakoulun mukaan Euroopan strategista autonomiaa on tutkittu viime vuosina runsaasti, mutta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tutkimuksen näkökulma on ollut eurooppalainen. Amerikkalainen näkökulma on jäänyt aiemmassa tutkimuksessa vähemmälle huomiolle.

Ossan väitöstutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, miten eri toimijat Yhdysvaltojen poliittisella kentällä määrittelevät Euroopan strategisen autonomian, sekä tunnistaa näkökulmia, jotka nousevat esiin amerikkalaisessa keskustelussa Euroopan turvallisuudesta ja puolustuksesta puhuttaessa.

Väitöskirja tarkastetaan julkisesti perjantaina 16. elokuuta 2024.