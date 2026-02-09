Verkkouutiset

Vuosaaren satama Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomella on kaikki edellytykset nousta kasvutaloudeksi – tätä se vaatii

  • Julkaistu 09.02.2026 | 11:57
  • Päivitetty 09.02.2026 | 13:26
  • Politiikka, Talous
Kasvuloikan ytimessä ovat nuoret yritykset, mutta kuunnellaanko niitä tarpeeksi, pohtii kansanedustaja.
Kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä (kok.) uskoo, että kun talous lähtee kasvuun on Suomella kaikki edellytykset nopeaankin menestystarinaan.

– Poliittisesti haastavaa on se, että ajoituksesta emme vielä tiedä, hän toteaa blogissaan.

Reaalitaloudessa kasvun tekevät yritykset, palkatessaan ja investoidessaan Suomeen ja Suomessa, muistuttaa Aalto-Setälä, jonka mukaan rohkeuden lisäksi tarvitsemme yhä laadukkaampaa koulutusta ja luovuutta, uusia innovaatioita.

– Tutkimuksen mukaan Suomella on kaikki edellytykset nousta dynaamiseksi kasvutaloudeksi, mutta jotta potentiaali realisoituisi, on Suomen siirryttävä pankkikeskeisestä rahoituksesta kohti pääomarahoitteista ja osaavaa omistajuutta, sanoo Aalto-Setälä, joka siteeraa taloustieteilijöiden Mika Malirannan ja Petri Rouvisen juuri julkaistua tutkimusraporttia.

Kasvuloikan ytimessä ovat kirjan mukaan nuoret, alle kymmenvuotiaat, innovatiiviset ja kasvuhakuiset yritykset. Ne tuottavat Suomessa suhteellisesti eniten patentteja sekä uusia tuotteita ja ovat ketterimpiä omaksumaan uutta teknologiaa. Ne myös palkkaavat eniten ihmisiä.

– Kysymys, joka innostavasta tutkimuksesta herää onkin tämä: Kuuntelemmeko liikaa suuryrityksiä ja heidän edunvalvojiaan? Missä kuuluu kasvun kannalta tärkeän, vielä syntymättömän yrityksen ja innovaation ääni?

– Luova tuho- sanaparin ensimmäinen sana on luova. Ja se on vanhan säilyttämisen vastakohta, Aalto-Setälä summaa.

