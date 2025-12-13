Suomeen tuoduissa autoissa kaksinkertainen petosriski

Vaikka tuontiautojen osuus on merkittävä käytettyjen autojen markkinoista koko Euroopassa, ostajien pitäisi huolellisesti arvioida riskejä ennen tuontiauton ostoa. Koska maat eivät vaihda ajoneuvotietoja, markkinoilla on runsaasti autoja, joiden ajokilometrimäärää on manipuloitu, toteaa autoalan tietoyrity carVertical.

Sen tutkimus osoittaa, että autonostajien pitäisi olla Suomessa erityisen varovaisia – matkamittarilukeman takaisinkääntö on lähes kaksi kertaa yleisempää Suomeen tuoduissa autoissa.

Tämä tietopohjainen riski heijastuu myös kuljettajien tuntemuksissa. carVerticalin Euroopan laajuisen kyselyn mukaan 75 prosenttia kuljettajista on huolissaan piilevistä ongelmista ja yli kolmasosa (35 %) ilmoittaa joutuneensa aiemmin huijatuksi. Tämä osoittaa tutkimuksen mukaan, että pelot ovat aiheellisia.

Tuontiautot ovat riskialttiimpi valinta

Analysoitaessa carVerticalin käyttäjien ostamia kaikkia ajoneuvon historiaraportteja Suomessa syyskuun 2024 ja elokuun 2025 välisenä aikana havaittiin, että 2,6 prosentissa kaikista tarkistetuista ajoneuvoista oli takaisinkäännetty matkamittari. Yleiset tilastot eivät kuitenkaan täysin heijasta matkamittaripetoksen todellista laajuutta.

Tuontiautoista 3,5 prosentissa oli manipuloitu ajokilometrimäärä verrattuna hädin tuskin 1,9 prosenttiin autoista, joita on käytetty vain Suomessa. Sen vuoksi tuontiautoa ostettaessa takaisinkäännetyn matkamittarilukeman todennäköisyys on noin 1,8 kertaa suurempi.

Lisäksi carVerticalin kyselyn, johon osallistui yli 10 000 kuljettajaa ympäri Eurooppaa, mukaan 46,3 prosenttia autonostajista ei luota lainkaan käytettyjen autojen myyjiin. Monia ostajia on huijattu aiemmin, joten käytetyn ajoneuvon ostaminen aiheuttaa usein stressiä.

Koska ajokilometrimäärätiedot, onnettomuushistoria ja muut tärkeät ajoneuvotiedot jäävät maahan, josta auto on tuotu, jotkut myyjät ja autoliikkeet eivät ehkä ole edes tietoisia siitä, että niiden myymän auton ajokilometrimäärää on muutettu tai että se on ollut osallisena vakavassa onnettomuudessa.

– Eri maissa on erilaisia matkamittarilukeman manipulointia koskevia lakeja, joten tämänkaltaista petosta on vaikeaa valvoa kansainvälisesti. Koska maat eivät vaihda ajoneuvohistoriatietoja, auton historia alkaa alusta, kun se tuodaan toiseen maahan. Sen vuoksi riski auton, jolla on takaisinkäännetty matkamittari, ostamisesta on aina monta kertaa suurempi valittaessa tuontimalli, selittää carVerticalin autoalan asiantuntija Matas Buzelis.

Lähes puolet Suomessa tarkistetuista autoista on tuontiautoja

Tuonnin laajuus vaihtelee merkittävästi koko Euroopassa. Eniten tuontiautoja on Latviassa, Liettuassa, Ukrainassa ja Serbiassa. carVerticalissa tarkistetuista kaikista autoista Suomessa 44,2 prosenttia oli tuotu ulkomailta ja 55,9 prosenttia autoista oli käytetty vain Suomessa.

Mitä enemmän autoja tuodaan maahan, sitä korkeampi riski on ostaa ajoneuvo, jossa on piileviä ongelmia.

– Muista maista tuodut ajoneuvot ovat usein olleet osallisina onnettomuuksissa tai niissä on takaisinkäännetty matkamittari. Vain se, että auto on peräisin Saksasta, Ranskasta tai muusta maasta, ei automaattisesti tarkoita, että se on hyvässä kunnossa. Jokaisella autolla on oma tarinansa, eivätkä ne kaikki ole mukavia, toteaa Buzelis.

Jos autoa on käytetty jossakin maassa sen valmistushetkestä alkaen, paikallisilla viranomaisilla on yleensä runsaasti sitä koskevia historiatietoja. Mutta kun ajoneuvo tuodaan toiseen maahan, sen historiatiedot eivät ”matkusta” sen mukana.

carVerticalin tutkimuksessa analysoitiin yrityksen käyttäjien ostamia ajoneuvojen historiaraportteja EU:n maissa syyskuun 2024 ja elokuun 2025 välisenä aikana.

Lisäksi carVerticalin tutkimus perustuu kyselyyn, joka järjestettiin loka-marraskuussa 2025 ja siihen osallistui noin 10 000 vastaajaa 35 maassa. Koska kysely oli tarkoitettu vain carVerticalin käyttäjille, näyte edustaa käytetyistä autoista aktiivisesti kiinnostuneita henkilöitä.

carVertical toimii 35 maassa ja poimii tietoja yli 900:sta maailmanlaajuisesta tietokannasta, kuten lakien täytäntöönpanoviranomaisilta, kansallisista/valtion rekistereistä, rahoituslaitoksilta ja luokitelluista tietokannoista.