Suomeen kaksi uutta vedyn jätti-investointia

Keskiviikkona on julkaistu suunnitelmat kahdesta uudesta vihreän vedyn investointihankkeesta Suomeen.

Liquid Wind ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) ovat julkaisseet aiesopimuksen synteettisen polttoaineen tuotantolaitoksen kehittämiseksi Naantaliin, Varsinais-Suomeen.

Aiesopimuksella tähdätään hankkeeseen, jossa Liquid Wind rakentaisi uusiutuvan synteettisen metanolin tuotantolaitoksen ja TSE:n Naantalin voimalaitos tuottaisi biogeenistä hiilidioksidia ja höyryä metanolin valmistukseen. Lisäksi Liquid Windin laitoksen prosessi- ja hukkalämpöä hyödynnettäisiin kaukolämpönä, mikä pienentää TSE:n polttamiseen perustuvan kaukolämmön osuutta.

Yhtiöiden mukaan hanke edistäisi puhdasta siirtymää ja kotimaista kilpailukykyä hyödyntämällä jo olemassa olevaa laajaa infrastruktuuria.

Tiedotteen mukaan lopullinen investointipäätös on tarkoitus tehdä arviolta vuoden 2026 aikana ja kaupallisen tuotannon on tarkoitus alkaa vuonna 2029.

Liquid Windin tuotantolaitos valmistaa vedystä ja hiilidioksidista 100000 tonnia nestemäistä metanolia vuodessa. Uusiutuvaa metanolia voidaan käyttää polttoaineena laiva- ja lentoliikenteessä, joissa se korvaa fossiilisia polttoaineita. Metanolin valmistukseen käytettäisiin vuosittain 160000 tonnia voimalaitoksen tuottamaa biogeenistä hiilidioksidia.

Toisesta investointihankkeesta tiedotti norjalainen energiayhtiö Freija, joka suunnittelee rakentavansa yhden Euroopan suurimmista puhtaiden polttoaineiden tuotantolaitoksista Nokialle, Pirkanmaalle.

Freija valmistaisi synteettistä metaania eli niin sanottua e-metaania puhtaasta vedystä ja biogeenisestä hiilidioksidista. Laitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (yva) on aloitettu.

Laitoksen tuotantokapasiteetti olisi 58000 tonnia uusiutuvaa synteettistä metaania vuodessa. Yhtiö arvioi tuotannon alkavan vuonna 2029.

– Suomella on kunnianhimoinen vähähiilinen tavoite, vihreää teollisuutta tukevat ja ennustettavat toimintaedellytykset, fossiilitonta energia ja korkeasti koulutettua työvoimaa. Tampereen seutu on ihanteellinen paikka, jossa on skaalautumiskykyä, biogeenisen hiilidioksidin saatavuutta, uusiutuvaa energiaa, vahvoja paikallisia kumppaneita ja läheisyys vientisatamiin ja valtakunnalliseen kaasuverkkoon, Freijan toimitusjohtaja Kristian Hauglum totesi tiedotteessa.

Synteettisen metaanin kysynnän ajurina toimivat muun muassa raskas liikenne ja laivayhtiöt etsiessään ratkaisuja päästövähennyksiin.