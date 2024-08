Koiranomistajien tietoja varastettu ja vuodettu

Pimeässä verkossa myydään aineistoa, joka sisältää suomalaisten koiranomistajien tietoja. Tietokantaa myyvän tahon mukaan se sisältää noin 100 000 riviä tietoja. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että yhtä monen ihmisen tiedot olisivat vuotaneet, vaan samaan ihmiseen voi viitata useampi tiedostorivi.

Aineiston myyjän jakamasta näytteestä erottuu sähköpostiosoitteen pääte outlook.com ja Pieksä, mikä saattaa viitata Pieksämäkeen.

Tiedot ovat vuotaneet koiranäyttelyitä järjestävältä palveluntarjoajalta, kommentoi Kennelliitto.

– Kyse ei ole Kennelliiton aineistosta, vaikka verkkoon vuodettu aineisto sisältääkin koiranäyttelyihin liittyviä henkilö- ja koiratietoja. Kaikki aineistossa olevat koirat ovat osallistuneet toisen palveluntarjoajan kautta näyttelyihin, kertoo Kennelliiton tietojärjestelmien kehittämisestä vastaavan Showlink Oy:n tuotekehitysjohtaja Juha Tenhunen liiton sivuilla.

Omien tietojen vuotamista verkkoon voi tarkkailla esimerkiksi haveibeenpwned-sivustolta tai F-Securen ilmaisella työkalulla. Jos tietoja on vuotanut, on hyvä tarkistaa, onko samaan paikkaan tullut annettua myös maksukorttitietoja tai salasana. Jos epäilee, että on riski joutua petoksen tai identiteettivarkauden uhriksi, kannattaa tarkistaa kattaako oma kotivakuutus tappioita, joita identiteettivarkaudesta saattaisi seurata. Viimesijainen keino on asettaa Suomen asiakastiedon sivuilla omaluottokielto, joka estää luotonannon siltä varalta että joku yrittäisi käyttää henkilötietoja taloudelliseen hyötymiseen.