Suomalaiskohteesta tuli turistihitti, yli 50000 kävijää

Maailman pohjoisin tunturivuoristorata Rukalla kerää kansainvälistä huomiota. Ruka Coaster -radan kyydissä on ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana jo yli 50 000 kävijää.
Tunnettujen, kansainvälisten vaikuttajien sosiaaliseen mediaan jakamat videot tunturivuoristoradan kyydistä ovat keränneet parhaimmillaan maailmanlaajuisesti kymmeniä miljoonia näyttöjä Muun muassa australialainen huippuluokan kumparelaskija Jakara Anthony oli harjoittelemassa Rukalla alkuvuodesta ja jakoi videon Ruka Coasterin kyydistä.
– Jakara Anthonyn videolla on jo yli 30 miljoonaa näyttöä, 1,7 miljoonaa tykkäystä ja 9 000 kommenttia. Tämä kertoo, miten poikkeuksellinen elämys tunturivuoristorata talvella on, Rukakeskuksen markkinointijohtaja Antti Turunen sanoo tiedotteessa.
Tunturivuoristorata on alun perin kotoisin Alpeilta. Ensimmäinen vuoristokelkkarata avattiin Itävallassa vuonna 1996. Sen jälkeen saksalaisen kelkkayritys Wiegandin kelkkaradoista on tullut suosittuja vuoristokohteissa, ja niillä ajetaan yli 300 paikassa ympäri maailmaa.
Vaikka Ruka Coaster on suunniteltu talvikäyttöön, kovat pakkassäät aiheuttavat käyttöön rajoituksia, joten ennen ajelulle suuntaamista vuoristoradan aukiolo kannattaa selvittää.