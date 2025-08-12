Autokauppaan tulee merkittävä muutos, näin se vaikuttaa sinuun

Autoalan vakiosopimusehdot ovat saaneet päivityksen, jonka myötä pyritään selkeyttämään autokaupan tilaus- ja kauppasopimuksia sekä rahoitusehtoja käytetyille ja uusille ajoneuvoille. Autoalan keskusliitto ja kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertovat asiasta tiedotteessa.

Vakiosopimusehdot auttavat tiedotteen mukaan ehkäisemään kohtuuttomien sopimusehtojen käyttöä sekä vähentämään kuluttajien ja yritysten välisiä kiistoja. Ehdoilla pyritään varmistamaan kuluttajansuojalainsäädännön noudattaminen ja selkeyttämään vastuusuhteita, virhetilanteita sekä niissä toimimista. Ehdoissa on selkeät ohjeet, miten jatkossa tulee toimia esimerkiksi reklamaatiotilanteissa.

Uusissa ehdoissa on huomioitu nykyajan autotekniikka ja -teknologia, kuten ajoneuvojen digitaaliset elementit, sekä nykypäivän markkinointitavat, mukaan lukien etä- ja kotimyynti. Ehdoissa on huomioitu lainsäädäntöön tulleet muutokset ja pyritty parantamaan ehtojen luettavuutta ja esittämistapaa.

Uusia vakiosopimusehtoja on valmistellut Autoalan keskusliitto (AKL) yhdessä Autotuojat ja -teollisuus ry:n, kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajariitalautakunnan kanssa. Autoalan kuluttajaneuvottelukunta AUNE on hyväksynyt uudet ehdot. Edelliset vakiosopimusehdot ovat vuodelta 2009, ja niitä on päivitetty viimeksi 2017.

– Autokaupoista syntyneet ongelmat ja erimielisyydet ovat ylivoimaisesti yleisin syy, miksi kuluttajat ovat yhteydessä kuluttajaneuvontaan tai kuluttaja-asiamieheen. Kun asioista sovitaan selkeästi, sekä autoliikkeet että asiakkaat välttyvät monelta ongelmalta, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Uusissa ohjeissa on tarkennettu myyjän velvollisuuksia. Ajoneuvon on vastattava sovittua, myyjän markkinoinnissa ja muissa yhteyksissä antamia tietoja sekä kuluttajaostajan kohtuullisia odotuksia. Kaupanteon avoimuus on uudistetuissa sopimusehdoissa kaiken lähtökohta.

Mikäli kauppa sisältää myös vaihtoajoneuvon, osapuolten on kerrottava toisilleen kaikki tiedossaan olevat, ajoneuvon arvioimisen ja ostopäätöksen kannalta olennaiset tiedot. Tämä koskee sekä myytävää ajoneuvoa että vaihdossa annettavaa ajoneuvoa.

– Autoala, joka käyttää uudistettuja sopimusehtoja haluaa toimia vastuullisesti ja avoimesti. Tyytyväinen asiakas on autokaupan tavoite, kertoo lakiasiainjohtaja Timo Niemi Autoalan keskusliitosta.

Myös autojen rahoitusehtoja on päivitetty. Osamaksukaupan sopimusehdot on nyt selvyyden vuoksi laadittu erikseen sekä kiinteäkorkoisille että vaihtuvakorkoisille luotoille.

Uudistetut, aidot autokaupan ja osamaksukaupan sopimukset tunnistaa Autoalan keskusliiton logosta sekä kuluttaja-asiamiehen hyväksynnästä.

