Yhdysvaltain merijalkaväen sotilaita Norjassa 7. helmikuuta 2025. Kuva: U.S. Marine Corps / Christian Salazar

Suomalaiset pieksivät amerikkalaiset Nato-harjoituksessa – johdolta yllättävä pyyntö

Väitteen mukaan suomalaiset reservin sotilaat olivat arktisissa oloissa liian ylivoimaisia.
Grönlannin saari ympäristöineen on ollut turvallinen ja tarkoin valvottu alue juuri liittouman yhteistoiminnan vuoksi, toteaa The Times -lehti artikkelissaan.

Lehti nostaa esiin, että eurooppalaisilla Nato-kumppaneilla, erityisesti skandinaaveilla ja Britannialla, on arktisiin oloihin valmiit joukot. Sen sijaan Yhdysvalloilla on vain vähän arktisiin olosuhteisiin soveltuvia sotilaallisia resursseja tai kokemusta.

Viime talvena Pohjois-Norjassa järjestetyssä Joint Viking -yhteisharjoituksessa amerikkalaisjoukot olivat vaikeuksissa, kertoo sotilaslähde.

Harjoituksen johto joutui pyytämään suomalaisia reserviläisiä, joita Times kuvailee ”kaikkein kovimmiksi arktisiksi taistelijoiksi”, ottamaan amerikkalaisten kanssa rauhallisemmin. Suomalaiset esittivät harjoituksessa hyökkääjää.

– Suomalaisille jouduttiin sanomaan, että lopettakaa amerikkalaisten pieksäminen, koska se oli heille noloa ja lannistavaa, lähde sanoo.

Norjan viime vuoden suurin sotaharjoitus Joint Viking järjestettiin helmikuussa ja siihen osallistui yhdeksän Nato-maata.

