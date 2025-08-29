Suomalaiset poistaisivat varainsiirtoveron työllisyyden parantamiseksi

Jos suomalaiset saisivat päättää, varainsiirtovero pitäisi poistaa kokonaan, jotta muuttaminen työpaikan perässä helpottuisi. Myös hallituspuolueiden kannattajissa on vahvaa tukea varainsiirtoveron poistolle. Vasemmisto-opposition kannattajat jakautuvat asiassa jyrkästi.

Iro Research -tutkimuslaitoksen ajatuspaja Toivolle toteuttamassa kyselyssä 48 prosenttia vastanneista sanoo olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä ajatuksesta, että työllistymisen helpottamiseksi asunnonvaihtamista tulisi sujuvoittaa poistamalla varainsiirtovero.

Veron säilyttämisen kannalla oli vain 15 prosenttia vastaajista. Peräti 37 prosenttia ei ottanut kantaa, mikä kertonee verokeskustelun vaikeaselkoisuudesta.

Hallituspuolueiden kannattajat poistaisivat varainsiirtoveron

Toivo selvitti kantoja varainsiirtoveroon myös puoluekannan mukaan. Hallituspuolueiden kannattajien keskuudessa varainsiirtoverosta luopuminen saa erittäin vahvaa tukea.

Perussuomalaisten kannattajista verosta haluaisi luopua 67 prosenttia, RKP:n kannattajista 65 prosenttia, kokoomuksen kannattajista 61 prosenttia ja kristillisdemokraattien kannattajista 51 prosenttia.

Hallituksen ”hengenheimolaiseksi” asiassa asemoituvat oppositiopuolue keskustan kannattajat, joista 59 prosenttia kannattaa varainsiirtoverosta luopumista.

Railo demareiden ja vasemmistoliiton välissä

Kysely paljastaa myös syvän railon SDP:n ja vasemmistoliiton välillä. Siinä missä SDP:n kannattajat ovat lähellä hallituspuolueiden kannattajien näkemyksiä (verosta luopumisen kannattajia on 48 %) vasemmistoliiton kannattajien tuki ajatukselle putoaa 20 prosenttiin.

Vasemmistoliiton kannattajat ovat lisäksi ainoa ryhmä, jossa varainsiirtoverosta luopumista vastustetaan selvästi enemmän kuin siitä luopumista.

Vihreät asettuvat vasemmistopuolueiden välimaastoon, sillä noin kolmannes vihreitä äänestävistä suhtautuu myönteisesti varainsiirtoveron poistamiseen.

Akateeminen tutkimus osoittaa varainsiirtoveron haitat

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:in mukaan varainsiirtovero hidastaa muuttoja ja vähentää asuntokauppaa merkittävästi. Vero on Suomessa erityisesti työmarkkina-alueen sisäisten muuttojen hidasteena ja jonkin verran myös työmarkkina-alueiden välisten muuttojen jarruna.

– Koska kansalaiset, suurin osa sekä hallitus- että oppositiopuolueiden kannattajista ja myös tutkimustieto puoltavat varainsiirtoveron poistoa, hallituksellekin aukeaa tässä mahdollisuus fiksun veropolitiikan jatkamiseen myös varainsiirtoveron osalta, Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo sanoo tiedotteessa.

Lyhyellä aikavälillä julkisen talouden velkaantuminen vaikeuttaa verotuloja laskevien päätösten tekemistä. Varainsiirtoveron poiston positiiviset vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen ovat kuitenkin ilmeisiä.

– Varainsiirtoveron poistolla saataisiin työ- ja asuntomarkkinoille pidempikestoinen piristysruiske. Samalla se tukisi työllisyyttä, mikä osaltaan helpottaa julkisen talouden hoitoa, Tiessalo arvioi.

– Kaikki kitka ihmisten työn perässä liikkumisen edestä on kertakaikkiaan hinkattava pois, hän toteaa.

Hallitus laski jo varainsiirtoveroa

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus laski viime vuonna varainsiirtoveroa kiinteistöjen osalta kolmeen prosenttiin aiemmasta neljästä ja asunto-osakkeiden osalta puolella prosenttiyksiköllä 1,5 prosenttiin. Samalla ensiasunnon oston verovapaus poistettiin.

Valtiovaraiministeriö on arvioinut muutosten johtavan verotuottojen laskuun noin 70 miljoonalla eurolla.

Kansalaiskyselyssä esitettiin neljä väittämää suomalaisen työmarkkinajärjestelmän uudistamisesta. Kyselytutkimuksen toteutti Ajatuspaja Toivon toimeksiannosta Iro Research. Vastaukset (N=1 000) kerättiin internetpaneelissa 13.-21.5.2025 välisenä aikana. Virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.