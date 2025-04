Suomalaiset hullaantuivat uudesta mausta – kirii muiden pääsiäisherkkujen rinnalle

Pääsiäinen on merkittävä ruokajuhla, johon suomalaisilla on perinteensä. Suklaa on tärkein herkku, ja sitä syö suomalaisista pääsiäisenä yli 85 prosenttia.

Mämmi jakaa mielipiteitä, ja se kuuluu reilun puolen pääsiäispöytään. Perinneherkkujen rinnalle on viime vuosina noussut hittimauksi pistaasi.

Suomalaiset viettävät pääsiäistä pääasiassa kotona. Noin puolet nauttivat pääsiäisenä juhla-aterian kotona tai ravintolassa, kun taas toinen puolisko ei vietä pääsiäisenä erityisemmin ruokajuhlaa.

Pääsiäinen on yksi suurista suomalaisista ruokajuhlista, jolloin suuri osa pitää kiinni perinteistä. Tämä näkyy erityisesti siinä, että Lidlin tutkimuksen mukaan lähes puolet vastaajista (49,2 %) kertovat, että heidän valintansa pääsiäisen ruoista ja juomista eivät ole muuttuneet viime vuosien aikana.

Vastaajista vain 18,5 prosenttia kertoo vähentäneensä perinteisten pääsiäisruokien ja -juomien määrää ja 12,6 prosenttia vastanneista tekee pääsiäispöytään tarjottavaa aiempaa helpommilla resepteillä.

Harva syö pääsiäisenä täysin vegaanista ruokaa, mutta 14 prosenttia vastaajista kertoo lisäävänsä kasvisruokien määrää pääsiäispöytäänsä. Lihaa puolestaan kertoo vähentävänsä joka kymmenes.

Perinteiset pääsiäisruoat, kuten karitsa ja lammas, kuuluvat pääsiäispöytään lähes 40 prosentilla vastaajista. Näiden lisäksi yleisimpiä ruokia pääsiäispöydässä ovat kananmuna (41,7 %), kala (39 %) ja broileri (31,8 %).

– Suomalaiset ovat juhlien suhteen perinteikästä kansaa. Silloin syödään maittava ateria herkkuruuista nauttien ja pääsiäisenäkin on omat erityiset ruoat, jotka myyvät. Esimerkiksi lammas on olennainen osa pääsiäisen ruokatarjontaa, toteaa tiedotteessa Lidlin oston ja kampanjoinnin johtaja Petteri Nystén.

Mämmi on kotimainen pääsiäisherkku, joka jakaa mielipiteitä. Se maistuu ja kuuluu pääsiäispöytään 52,7 prosentille. Rahkapullat, -piirakat sekä muut rahkaleivonnaiset kuuluvat 34,1 prosentilla pääsiäispöytään ja niin ikään rahkaisa pääsiäisherkku pasha on pääsiäispöydässä 27,8 prosentilla.

Viimeaikojen suosikkimaku pistaasi näkyy Lidlin mukaan myös pääsiäisessä. Pistaasi on maistunut niin suklaan, jäätelön, leivonnaisten kuin levitteenkin muodossa. Uusin pistaasitulokas löytyy paistopisteeltä.

– Pistaasi on tämän hetken ehdoton hitti. Olemme tuoneet paistopisteellemme herkullisen pistaasimunkin, jonka suosio pääsi yllättämään. Tuotetta on myyty enemmän kuin osasimme ennustaa, kertoo Nystén.

Pääsiäisherkkujen ehdoton ykkönen on kuitenkin perinteisesti suklaa. Pääsiäisen aikana suklaata syödään jopa yli 85 prosenttia talouksista. Noin 50 prosentille maistuu nimenomaan pääsiäissuklaat, kun noin 35 prosenttia nauttii suklaata tavalliseen tapaan.

Suurin osa suomalaisista viettää pääsiäistä kotona. Jopa 74 prosenttia kertoo viettävänsä tulevan pääsiäisen kotona. Tämän lisäksi noin 30 prosenttia kertoo tapaavansa sukulaisia tai ystäviä, alle 10 prosenttia viettää pääsiäisen mökillä ja 7,5 prosenttia lähtee pääsiäisenä matkalle.

Yhteensä reilu 50 prosenttia vastanneista (51,3 %) kertoo syövänsä pääsiäisenä juhla-aterian kotona tai ravintolassa. Näistä vain 4,3 prosenttia kertoo juhlivansa pelkästään ravintolassa, ja 41,8 juhlii vain kotona tai läheisen kodissa.

Moni viettää pääsiäistä myös ihan tavanomaisen ruoan parissa, sillä 43,8 prosenttia syö pääsiäisenä tavalliseen tapaan.