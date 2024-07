”Suomalaiset arvostavat, että maamme turvasta huolehditaan”

Kokoomuksen kansanedustajan Timo Heinosen mukaan suomalaiset arvostavat, että maamme turvallisuudesta ja koskemattomuudesta huolehditaan.

– Näin ainakin itse luen tuoreinta tiistaina 16.7.2024 julkaistua Helsingin Sanomien puoluegallupia ja sen kannatusmuutoksia. Pääministeripuolue kokoomus ja sisäisestä turvallisuudesta päävastuun kantavat perussuomalaiset nostavat nimittäin kannatustaan molemmat lähes prosenttiyksiköllä kesäkuusta, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Kokoomuksen kannatus nousi 0,8 prosenttiyksikköä ja perussuomalaisten 0,7 prosenttiyksikköä.

– Samaan aikaan rajaturvallisuuslain kanssa sisäisesti vääntänyt ja erikoista julkista keskustelua turvallisuuden varmistamisesta käynyt SDP menettää hieman kannatustaan. Kesän tapahtumat nostavatkin myös HS:n gallupissa kokoomuksen takaisin Suomen suosituimmaksi puolueeksi toki rintarinnan demareiden kanssa. Molempien kannatus kirjattiin nyt luvuin 20,8 prosenttia, Heinonen jatkaa.

Hänen mukaansa merkille pantavaa oli kuitenkin myös se, että pitkään pienoisessa kannatusluisussa ollut perussuomalaisten kannatus nyt kääntyi nousuun ja PS on kolmanneksi suurin 15,6 prosentin kannatuksella.

– Päävastuun rajaturvallisuusasiasta kantaneet perussuomalaiset lisäsivät kannatustaan kesän aikana peräti +0,7 -prosenttiyksiköllä. Ansaittu tulos ja kiitos tehdystä kovasta työstä. Erityisesti sisäministeri Mari Rantanen on ollut kovassa paikassa ja paineessa, mutta onnistunut tehtävässään kiitettävällä tavalla. Maamme turvallisuudesta ja koskemattomuudesta on huolehdittu ensiarvoisella tavalla.

Keskustan uuden puheenjohtajan Antti Kaikkosen (kesk.) aloitus näyttää Heinosen mukaan vaikealta.

– Kaikkonen ei näytä saavan keskustaan edes pientäkään kannatusnousua kuherruskuukautenaan, vaan päinvastoin Kaikkosen komennossa keskustan kannatus jatkaa edelleen laskua. Kesän pudotus on peräti -0,4%-yksikköä ja se on paljon, kun puolueen kannatus on pyörinyt kymmen prosentin luokassa. Vasemmistoliitto hengittääkin jo kovaa keskustan niskaan, vaikka nyt vassareidenkin nousu hiipuu vain +0,1%-yksikön kasvuun. Käyrä pysyy siis vakaana, Heinonen toteaa.

Heinosen mukaan vihreidenkään politikointi rajaturvallisuudella ja maamme turvallisuudella ei näytä laajemmin toimivan.

– Hyvä niin. Kovaa ääntä rajaturvallisuuslakia vastaan pitänyt vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ei saa vihreitä nousuun. Vihreät menetti kannatustaan nyt 0,2 prosenttiyksikköä 8,2 prosenttiin. Onkin varmasti vain ajankysymys, kun vihreissä alkaa taustakeskusteluja isomminkin nostaa päätään halu vaihtaa puheenjohtajaa. Olisiko se sitten vuoro Atte Harjanteen?