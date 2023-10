”Suomalaisen tasa-arvon musta piste” – perheväkivallasta voi selvitä ilman tuomiota

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelusta pääsääntöisesti luovutaan, linjataan hallitusohjelmassa. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kutsui keskiviikkona kattavan joukon järjestöjä ja asiantuntijoita keskustelemaan aiheesta.

– Perheissä ja parisuhteissa tapahtuva väkivalta on suomalaisen tasa-arvon musta piste. Siksi hallitusohjelmaan on kirjattu, että perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovutaan. Ei ole oikein, että lähisuhdeväkivallasta voi selvitä ilman tuomiota sovittelun avulla, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.

Suomi on sitoutunut Istanbulin sopimukseen, jonka tavoitteena on mm. ehkäistä ja poistaa naisiin kohdistuvaa ja perheessä tapahtuvaa väkivaltaa. Istanbulin sopimuksen osapuolten komitea on suositellut, että Suomi lopettaisi lähisuhdeväkivallan sovittelun. Myös sopimuksen valvontaelin GREVIO on esittänyt huolensa lähisuhdeväkivallan sovittelusta.

Aihe on herättänyt Suomessa keskustelua puolesta ja vastaan ja näitä puheenvuoroja kuultiin myös pyöreän pöydän tilaisuudessa.

Sovittelua vastustavat muistuttavat, että lähisuhdeväkivallassa valtasuhde on erityisen vääristynyt uhrin ja tekijän välillä. Tämän vuoksi voi olla vaikea varmistaa, että uhri osallistuu sovitteluun vapaaehtoisesti. Syntynyt sovinto voi myös johtaa syyttämättä jättämiseen, jolloin tekijä ei joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Sovittelua puoltavien tahojen mukaan kyseessä on palvelu, jossa osapuolet voivat tuetusti kohdata toisensa. Jos siitä luovutaan, valtio ei jatkossa tarjoaisi osapuolille mahdollisuutta korjaavaan oikeudelliseen palveluun. Yksi vaihtoehto sovittelusta luopumiselle olisi, että sovinto ei jatkossa saisi olla syy luopua syyteharkinnasta.

Ministeri Grahn-Laasonen kiitti keskustelijoita monipuolisista näkökulmista.

– Lähisuhdeväkivalta ei ole samalla tavalla soviteltavissa kuin jonkin muun tyyppinen rikos. Uhrin ja tekijän välinen valta-asetelma on ongelmallinen, ja väkivaltaa kokenut saattaa suostua sovitteluun vastoin omaa turvallisuuttaan ja etuaan. Yksi olennainen kysymys kuitenkin on, minkälaisia palveluita tarvitaan tilalle, kun sovittelusta luovutaan, Grahn-Laasonen sanoo.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2022 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 11800 uhria, mikä on 7,9 prosenttia edellisvuotista enemmän.

Täysi-ikäisistä uhreista naisia oli 74 prosenttia. Alaikäisistä uhreista 52 prosenttia oli tyttöjä.