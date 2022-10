Suomalainen asiantuntija varoittaa: Haavoittuvuutemme on Venäjän tiedossa

Suomessa on varauduttava Venäjän ilkeyksiin niin rajalla kuin esimerkiksi drone-lennokkien osalta, toteaa turvallisuuspolitiikan asiantuntija, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll.

– Sinisilmäinen ei saa olla, haavoittuvuutemme on Venäjän tiedossa ja tiedusteltu etukäteen, hän tviittaa.

Limnéllin mukaan Suomen vahvuus on sitkeydessä.

– Tuli mitä tuli, niin kestämme ja pärjäämme ja toisistamme huolen pidämme.

Lounais-Suomen valmiustoimikunnan mukaan useat siihen kuuluvat organisaatiot ovat raportoineet viime kuukausina drone-lennokeista huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden, esimerkiksi vesilaitosten lähellä.

Epäilyttävät havainnot drone-lennokeista ovat lisääntyneet Ukrainan sodan aikana. Esimerkiksi Norjassa kokonainen lentokenttä jouduttiin sulkemaan havaintojen takia.

Valmiustoimikunta on aluehallintoviraston ylläpitämä yhteistyöverkosto, johon kuuluvat varautumisen kannalta keskeiset viranomaiset ja muut toimijat.

Ukrainan sodasta huolimatta valmiustoimikunta summasi Suomen turvallisuustilanteen olevan vakaa ja alueen huoltovarmuuden olevan hyvällä tasolla.

Organisaatioiden varautuminen sähkökatkoksiin painottuu toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

