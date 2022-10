Onko Venäjän hybridisota jo käynnissä?

Saksalaisasiantuntija Guntram Wolff kehottaa kovin sanoin Eurooppaa varautumaan.

– Meidän on syytä odottaa, että lisää kaapeleita katkotaan ja lisää putkia räjähtelee. Meidän on oltava valmiita siihen, että tehtaat menevät yllättäen pimeäksi, satelliitit käyttäytyvät oudosti, navigaatiojärjestelmät tilttaavat ja että pankkiautomaatit eivät enää hyväksy PIN-koodejamme, German Council on Foreign Relations (DGAP) -ajatushautomon johtaja Wolff listaa Twitterissä.

Hän viittaa tästä löytyvään Bloombergin mielipidekirjoitukseen. Siinä kirjailija ja entinen Handelsblatt Globalin päätoimittaja Andreas Kluth katsoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin ”hyökänneen jo Natoa vastaan”. Hänen mukaansa näin tapahtuu kuitenkin vain vähän kerrallaan.

Wolff ja Kluth maalaavat kuvan juuri sellaisesta hybridisodankäynnistä, josta läntisissä asiantuntijaraporteissa on varoiteltu vuosikaudet.

Kluth viittaa kirjoituksessaan viime aikojen tapahtumiin.

– Ensin Itämeren kaasuputket, nyt Saksan junat. Näin paljon selvää sabotaasia asettaa meidät sodan ja rauhan välitilaan, hän sanoo.

Itämeren venäläiset Nord Stream -kaasuputket alkoivat vuotaa syyskuun lopussa. Vuotokohtien luona havaittiin räjähdyksiä. Sabotaasi taas pysäytti käytännössä koko Pohjois-Saksan rautatiet muutamaksi tunniksi lauantaina. Syyksi kerrottiin tärkeiden kaapelien tahallinen katkaisu kahdessa paikassa. Tekijästä ei toistaiseksi ole tietoa. Amerikkalaisille lentokentille on lisäksi kohdistettu kyberiskuja.

Andreas Kluthin mukaan jokainen tällainen teko johtaa aina mielenkiintoiseen ilmiöön länsimaissa.

– Tiedostavat syyttävät heti Putinia todennäköisimpänä tekijänä. Toiset taas reagoivat nimen kuullessaan aivan kuin joku olisi huutanut Voldemortia. He alkavat kuin käskystä heti kaivaa salaliittoteorioita Kremlin propagandasuon syövereistä. ”Ehkä tämän takana olivatkin jenkit, ehkä me itse, ehkä tätä ei tapahtunut”, Kluth sanoo.

Hänen mukaansa tämä on juuri se, mihin Moskova pyrkii.

– Hänen [Vladimir Putinin] on saatava amerikkalaiset, saksalaiset, italialaiset, unkarilaiset ja muut tappelemaan keskenään – ja jopa vihaamaan – maanmiehiään.

Hän muistuttaa Venäjä-kirjailija Peter Pomerantsevin kuuluisasta summauksesta Venäjän propagandasta. Pomerantsevin mukaan sen tavoitteena on saada ihmiset ajattelemaan, että ”mikään ei ole totta ja kaikki on mahdollista”.

Andreas Kluthin mukaan Vladimir Putin haluaa saada meidät kaikki epäilemään todellisuutta.

– Hyvää ja pahaa, uhria ja hyökkääjää, itsepuolustusta ja eskalaatiota.

Ministerikokouksen asialistalle

Nato-maiden puolustusministerit kokoontuvat tänään ja huomenna puolustusliiton päämajassa Brysselissä. Myös Suomi ja Ruotsi osallistuvat kokoukseen ensi kertaa tarkkailijajäseninä. Asialistalla ovat Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja puolustajalle toimitettava materiaaliapu.

Arvostetun Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon vieraileva tutkija Sean Monaghan on sitä mieltä, että kokouksessa tulisi päättää toimista Venäjän hybridiuhkaan vastaamiseksi. Hän toteaa tästä löytyvässä kirjoituksessaan Kremlin osoittaneen kaasuputkien ilmeisellä sabotaasilla, miten pitkälle se on valmis menemään painostaakseen Eurooppaa lopettamaan tukensa Ukrainalle ja horjuttaakseen maanosan turvallisuutta.

Monaghan muistuttaa hybriditoimia käyttävien hyökkääjien pyrkivän pysymään vastatoimien kynnyksen alapuolella. Toiminta on riittävän epäselvää, jotta vastapuoli voisi päättää selvistä toimenpiteistä tai osoittaa syyllistä aukottomasti.

Tutkija vertaakin kaasuputki-iskuja ja niihin liittyvää venäläisviestintää Viroon vuonna 2008 kohdistettuihin rajuihin kyberiskuihin ja niin kutsuttujen ”pienten vihreiden miesten”, eli venäläisten tunnuksettomien joukkojen lähettämiseen Krimille vuonna 2014. Näissä ja monissa muissakin tapauksissa Venäjän väitteet syyttömyydestä osoittautuivat melko nopeasti vääriksi.

– Nato on varonut osoittamasta sormella Venäjä, kunnes faktat ovat selvillä. Tämä kuvio todennäköisesti toistuu, Sean Monaghan kirjoittaa.

Viisi askelta

CSIS:n artikkelissa listataan viisi toimenpidettä, joista Naton puolustusministerien tulisi hänen mukaansa nyt kokouksessaan päättää.

Monaghan esittää, että Naton tulisi lähettää hybriditoimiin vastaavia ryhmiä haavoittuvaisimpiin maihin. Tähän mennessä tällaisia ryhmiä on käytetty kahdesti. Nato lähetti väkeä Montenegroon vuonna 2019 torjumaan Venäjän vaalivaikuttamista ja Liettuaan vuonna 2021 Valko-Venäjän järjestämän siirtolaiskriisin takia. Nyt tällaisia ryhmiä tarvitaan tutkijan mukaan muun muassa tärkeän infrastruktuurin suojelemiseen Itämerellä ja Pohjanmerellä. Norjasta on jo kerrottu porauslauttojen lähellä havaituista epäilyttävistä lennokeista. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä jutussa.

Tutkijan mukaan Naton tulisi myös vahvistaa alueellisia joukkojeen näillä alueilla ja lisätä tiedustelun kykyjä ja muuta valvontaa.

– Naton tulisi lisäksi lisätä sen pysyvää meri- ja ilmavoimien läsnäoloa alueella jäsenten turvaamiseksi ja hyökkäysten estämiseksi, Sean Monaghan toteaa.

Tässä pohjana olisivat Ison Britannian vetämät JEF-joukot. Niissä ovat mukana myös Suomi ja Ruotsi.

Kolmanneksi Naton olisi tutkijan mielestä kehitettävä resilienssiään. Monaghan huomauttaa, ettei sitä ole toistaiseksi otettu osaksi Naton puolustusbudjettiarvioita. Natossa ei myöskään ole yhtenäistä standardia kriisinkestävyydelle. Hän mainitsee esimerkkinä Suomen ja Ruotsin hallitseman ”kylmän sodan tyylisen kokonaismaanpuolustuksen”.

Puolustusliitossa tarvitaan Sean Monaghanin mukaan myös suunnitelma siitä, miten Naton 4. ja 5. artiklaa sovellettaisiin hybridi-iskujen kohdalla. Näistä ensimmäinen koskee turvallisuuskonsultaatioita ja toinen kollektiivista puolustusta.

Tutkijan mielestä Natossa pitää varautua siihen, että jotkut jäsenvaltiot vetoavat jompaankumpaan artiklaan hybriditoimien jatkuessa.

– Parempi nyt kuin vasta silloin, kun jonkin jäsenvaltion vesillä tai alueella tapahtuu taas jotakin, hän perustelee.

Uskottavien suunnitelmien valmisteleminen jo tässä vaiheessa rauhoittaisi Monaghanin mukaan jäsenvaltioita ja toimisi pelotteena hyökkääjää vastaan.

– Naton 5. artiklan yhteisen puolustuksen lauseke – joka nyt sisältää hybridi-iskut (ja kyberiskut) on vaarassa, hän toteaa.

Viimeisenä asiantuntija mainitsee Ukrainan tuen lisäämisen. Hänen mukaansa tämä on paras tapa vastata Venäjän yrityksiin heikentää Euroopan turvallisuustoimia.

– Naton puolustusministerien tulisi kertoa uusista toimista, joilla Ukrainan kansaa autetaan puolustamaan itseään. He voisivat myös liittää avun antamisen retorisesti uusiin mahdollisiin hybridihyökkäyksiin – mukaan lukien putki-iskuihin, jos todistusaineisto viittaa Venäjään – osoittaakseen, ettei terrorismi kannata.

Sean Monaghan luonnehtii Nord Stream -iskuja herätykseksi Natolle ja Euroopalle.

– Ne osoittavat selvästi, kuinka haavoittuvaista kriittinen infrastruktuuri on, millaista vahinkoa hybridihyökkäyksillä voi tehdä ja miten vaikea niitä on estää ja niihin on vastata. Nato-liittolaisten on nyt aika hyödyntää vuosien valmistautumistaan hybridiuhkiin ryhtymällä päättäväisiin toimiin valmistautuakseen uusiin hyökkäyksiin, estääkseen niitä ja puolustautuakseen niiltä, lisäten samalla tukeaan Ukrainalle.

LUE MYÖS:

”Olemme kaikki Putinin hyödyllisiä idiootteja” – suomettumisesta puhuminen pahentaa asiaa (VU 25.7.2015)

Sisäpiirikirja kertoo Venäjän johtamisesta valhesirkuksella – tv ei saa koskaan enää olla tylsää (VU 10.12.2014)



We must expect more cables to be cut, and more pipes to explode. We should get ready for factories to turn dark without warning, satellites to behave strangely, navigation systems to crash and cash dispensers to deny our PINs. @andreaskluth https://t.co/Z1wvd4qdwZ via @opinion — Guntram Wolff (@GuntramWolff) October 11, 2022