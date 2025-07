”Strateginen isku” – Aeroflotin kriittiset järjestelmät murrettiin

Venäjän kansallinen lentoyhtiö Aeroflot kertoi maanantaiaamuna oman tietojärjestelmänsä toimintahäiriöstä, minkä kerrottiin vaikuttavan lentoliikenteeseen. Yhtiön mukaan palvelut yritetään palauttaa mahdollisimman nopeasti.

Venäjän lentoliikenteessä on ollut viime viikkoina runsaasti perumisia ja myöhästymisiä Ukrainan drooni-iskujen seurauksena. Moskovan ja Pietarin kenttiä joudutaan usein sulkemaan tilapäisesti ja lentoja ohjaamaan muualle.

Hakkerit ovat julkaisseet Telegram-viestipalvelussa kuvakaappauksia Aeroflotin it-järjestelmistä ja väittävät tuhonneensa ne kokonaan. Tietokantojen, sisäisten sähköpostien, johdon keskusteluiden ja muiden kriittisten järjestelmien väitetään altistuneen tietomurrossa.

Hakkerit väittävät pyyhkineensä tyhjäksi 7 000 serveriä ja saaneensa haltuunsa yli 20 terabittiä tietoja. Vahinkojen uskotaan nousevan kymmeniin miljooniin euroihin. Kyberhyökkäyksen tehneet tahot kutsuvat toimenpidettä ”strategiseksi iskuksi” yhtiön ja Venäjän valtion digitaalista turvallisuutta vastaan.

Teon taustalla on väitetysti Silent Crow -ryhmä, joka toimi yhdessä valkovenäläisen Cyberpartisans BY -hakkeriryhmän kanssa. Iskun sanottiin olevan yhteydessä Ukrainan sotaan. Taustalla oli vuoden kestänyt operaatio, joka myötä hakkerit onnistuivat väitetysti tunkeutumaan Aeroflotin järjestelmiin.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kutsui maanantaina tietoja väitetystä tietomurrosta ”melko huolestuttaviksi” ja sanoi viranomaisten selvittävän tapahtumia. Toistaiseksi noin 50 lentoa on jouduttu perumaan.

Hackers have reportedly destroyed the entire IT infrastructure of Russia’s Aeroflot in a year-long cyber operation. All critical systems—from databases to internal mail and executive communications—were breached. Around 7,000 servers were wiped and over 20TB of data stolen.… pic.twitter.com/AMiIWhfwgX

