Strategikko Kremlin sotaflopista: Suunnitelma oli suoraan 1940-luvulta

Amerikkalainen sotilasstrategian asiantuntija, professori Sean McFate toteaa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan muuttuneen nopeasti epäonnistuneeksi salamasodaksi.

Hän arvioi Kremlin muuttaneen strategiaansa tavalla, joka muistuttaa perinteisen maasodankäynnin sijasta terrorismia siviilikohteiden pommittamisen vuoksi.

Strategikko ei usko, että talvikuukaudet tulisivat suosimaan Venäjän asevoimia.

– Tämä ei ole kuin Napoleonin tai Wehrmachtin kohdalla. Kyse on ukrainalaisista, Sean McFate sanoo Radio Free Europen haastattelussa.

Professori huomauttaa Venäjän saavuttaneen suurempaa menestystä Krimin miehityksen aikaan vuonna 2014, jolloin kyseessä ei ollut perinteinen laajamittainen maahyökkäys.

– Tänä vuonna he aloittivat 1940-luvulta tutun salamasodan, joka floppasi täydellisesti. Maaliskuun lopulla he vaihtoivat perinteiseen venäläiseen malliin, joka käytännössä tarkoittaa siviilien teurastamista ja kaupunkien tuhoamista. Näin on toimittu aiemmin Tshetsheniassa sekä Syyriassa ja nyt Ukrainassa, Sean McFate toteaa.

Hän pitää kiinni aiemmasta teesistään, jonka mukaan perinteinen sodankäynnin malli olisi kuollut. McFate huomauttaa, että strategiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa huomattavasti helpommin.

– Konventionaalista sotaa on vaikea saada onnistumaan enää nykyään. Venäjä kokeili sitä neljän viikon ajan ja epäonnistui. Tästä ei ole mitään osuvampaa symbolia kuin 60 kilometrin pituinen ajoneuvosaattue, joka oli ”matkalla Kiovaan” ja jumiutui. Tältä perinteinen sodankäynti näyttää, professori toteaa.