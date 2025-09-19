Pelätyn Rubikon-yksikön tukikohta paljastui nololla tavalla

Venäjän asevoimien parhaimmistoon lukeutuvan Rubikon-lennokkiyksikön arvioidaan olleen ratkaisevassa roolissa Kurskin taistelun kannalta alkuvuodesta 2025.

Sen alaisia joukkoja siirretään rintaman kuumimpiin kohtiin muiden maajoukkojen tueksi. Miehittämättömiin ilma-aluksiin erikoistunut Rubikon-ryhmä on varustettu elektronisen sodankäynnin laitteilla, jotka pystyvät häiritsemään vastapuolen drooniyhteyksiä yli 20 kilometrin päästä.

Länsimaisten sotilasasiantuntijoiden mukaan sen kalustossa on suuri määrä erityyppisiä hyökkäyslennokkeja. Vuosi sitten muodostetun yksikön toimintaa on esitelty laajasti venäläismedioissa ja sosiaalisessa mediassa.

Radio Free Europe kertoo saaneensa selville avointen lähteiden tutkimuksessa Rubikonin tukikohdan sijainnin ja sen komentajan henkilöllisyyden. Drooniyksikön ”salaista tukikohtaa” esiteltiin hiljattain Venäjän puolustusministeriön julkaisussa.

Video jaettiin Rubiconin sosiaalisen median kanavilla, mutta myös Kremlin propagandisti Vladimir Solovjov julkaisi oman versionsa. Kahdessa ensimmäisessä videossa kaikki vinkit tukikohdan ja koulutuskeskuksen sijainnista oli huolellisesti piilotettu esimerkiksi pikselöinnin kautta.

Vladimir Solovjovin video oli editoitu eri tavalla ja ilmeisen puutteellisesti. Sen perusteella selvisi, että Rubikonin video oli kuvattu Moskovan alueella sijaitsevassa Patriot-Expossa eli Patrioottipuistossa.

Tähän viittasivat muun muassa omaleimaiset wc-kyltit ja niiden lähellä sijaitsevat rakennelmat. Solovjovin taustalla näkyvää seinää oli helppo verrata Patriot-Exposta julkisesti saatavilla olevaan materiaaliin. Rubikonin varusteita sijaitsevan hallin tarkka sijainti pystyttiin samalla selvittämään.

RFE:n mukaan Rubikon-yksikön taustalla vaikuttaa puolustusministeriön alaisen tutkimusosaston johtaja Jevgeni Shmyrin, joka vilahtaa propagandistin videon taustalla. Rubikonin kerrotaan järjestävän värväysprosessinsa ensimmäisen vaiheen Moskovassa. Tulokkaille maksetaan sama kertakorvaus kuin muillekin Moskovassa asevoimiin liittyville eli reilut 23 300 euroa.

Patrioottipuiston rakennus on todennäköisesti Rubikonin pysyvä tukikohta, eli kyseessä ei ollut vain yksittäinen näytös Vladimir Solovjovin ohjelmaa varten.

Sotilasasiantuntija Rob Lee huomauttaa Ukrainan yksiköiden pitävän Rubikonia vaarallisena vihollisena. Esimerkiksi Ukrainan K-2-droonirykmentin komentaja Kyrylo Veres on kutsunut sen jäseniä Venäjän asevoimien parhaimmistoon kuuluviksi.

– En kadehdi omien yksiköidemme tilannetta siellä, missä he toimivat. Toivon vain, ettei Rubikonia laajenneta, Veres sanoi.

Kyseessä ei ole pelkkä yksikkö vaan korkeamman tason rakenne, jolle on keskitetty miehittämättömien laitteiden hankinta ja kehittäminen, uusien taktiikoiden toimeenpano sekä henkilöstön kouluttaminen. Käytössä on nykyään myös meridrooneja.

Kreml on ohjannut Rubikonille merkittäviä rahavirtoja tutkimus- ja kehitystyöhön. Valintaprosessia kuvaillaan tiukaksi. Rubikonilla oli keväällä seitsemän osastoa, joissa jokaisessa oli noin 130–150 jäsentä. Droonioperaattorit keskittyvät tiettyihin osa-alueisiin, kuten FPV-räjähdelennokkeihin, ukrainalaisten tiedusteludroonien tuhoamiseen tai vastapuolen drooniasemien paljastamiseen.

Rob Leen mukaan hyökkäykset ukrainalaisia drooniryhmiä vastaan ovat olleet paikoin erittäin tuhoisia. Rubikon tuhosi eräällä rintamalohkolla viikon aikana yhden Ukrainan prikaatin drooniasemista jopa 70 prosenttia.

5/ His editors forgot to blur the sign above the entrance to the restroom with its distinctive design and the illuminated display above it. pic.twitter.com/wGvXmSAoNR — Yauhen Lehalau (@legal0ve) September 17, 2025

26/ Attacks on Ukrainian UAV crews in some areas are having a significant effect: according to Lee, during one week of Rubicon's operation in one area, up to 70 per cent of the UAV positions of one of the Ukrainian brigades were destroyed, Rob Lee says. — Yauhen Lehalau (@legal0ve) September 17, 2025