Venäjän asevoimien parhaimmistoon lukeutuvan Rubikon-lennokkiyksikön arvioidaan olleen ratkaisevassa roolissa Kurskin taistelussa alkuvuodesta 2025.

Sen alaisia joukkoja on siirretty rintaman kuumimpiin kohtiin muiden maajoukkojen tueksi. Viime aikoina painopiste on ollut Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin suunnalla.

Miehittämättömiin ilma-aluksiin erikoistunut venäläisryhmä on varustettu elektronisen sodankäynnin laitteilla, jotka pystyvät häiritsemään vastapuolen drooniyhteyksiä yli 20 kilometrin päästä.

Rubikon-keskus on julkaissut sosiaalisessa mediassa tilastoja taistelutoiminnastaan. Se väittää tuhonneensa jo 10 00 kohdetta, joista 37,5 prosenttia oli Ukrainan asevoimien lennokkeja, 16 prosenttia tutkien kaltaisia viestintäjärjestelmiä ja 14,5 prosenttia panssaroimattomia ajoneuvoja eli esimerkiksi kuorma-autoja tai tavallisia henkilöautoja.

Osuman saaneista kohteista 13 prosenttia oli taistelupanssarivaunuja ja panssariajoneuvoja, 12 prosenttia linnoitettuja asemia tai poteroita, 3,5 prosenttia sotilaita ja kaksi prosenttia tykistöjärjestelmiä. Rubikonin mukaan 5 000 osutun kohteen rajapyykki saavutettiin elokuussa 2025, mikä kuvastaa toiminnan laajenemista. Seuraavat 5 000 osumaa kerrytettiin 2,5 kuukaudessa.

On syytä huomata, ettei lukujen paikkansapitävyydestä ole mitään varmuutta. Venäjän puolustusministeriöllä on tapana liioitella härskisti kaikkia väitteitä Ukrainan tappioista ja tuhotuista kohteista. Esimerkiksi Himars-raketinheittimiä on väitetysti tuhottu monta kertaa suurempi määrä kuin mitä Ukrainalle niitä on koskaan toimitettu.

Rubikon-yksikön toiminnalla on joka tapauksessa ollut vaikutusta rintamatilanteeseen. Näin ovat kertoneet monet ukrainalaismedioiden haastattelemat sotilaat. Ukrainan droonirykmenttiä komentaja everstiluutnantti Kyrylo Veres sanoi Ukrainska Pravda -medialle kesällä, että Rubikonin toimijoiden osaaminen on huippuluokkaa.

– En kadehdi yksiköitämme niillä alueilla, joilla Rubikon toimii, upseeri sanoi.