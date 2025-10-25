Sotilaskolonna väijytettiin Venäjällä, hyökkääjät vapauttivat asepalveluksen välttelijän

Venäjän Kazanissa on tapahtunut poikkeuksellinen välikohtaus, jossa tuntemattomat hyökkääjät vapauttivat asepalvelusta vältelleen miehen sotilassaattueen käsistä. Tapauksesta kertovat itsenäisen venäläisen uutissivuston Mediazonan mukaan useat venäläiset uutislähteet.
Lähteiden mukaan kaksi miestä pysäytti sotilassaattueen auton liikennevaloissa. Mustalla, rekisterikilvettömällä Kia Riolla liikkuneet hyökkääjät pahoinpitelivät saattueen upseerit, avasivat takaoven ja vetivät pidätetyn miehen ulos autosta. Kolmikko pakeni paikalta ennen kuin viranomaiset ehtivät reagoida.
Venäläinen media Business Online kertoi Mediazonan mukaan nimetöntä lähdettä siteeraten, että hyökkäyksen yhteydessä olisi siepattu myös venäläinen sotilaskomentaja, mutta tätä tietoa ei ole pystytty vahvistamaan.
Vapautetuksi väitetään Fadis G. -nimistä miestä, joka olisi osallistunut sotatoimiin Ukrainassa ja saanut ansioistaan arvomitalin. Hänen kerrotaan tulleeen mobilisoiduksi rintamalle vuonna 2022, mutta myöhemmin hänet pidätettiin karkuruuden vuoksi.
Tapaus sattui itsenäisen venäläisen uutismedian Meduzan toimittajan Kevin Rothrockin mukaan samaan aikaan, kun Venäjän syksyn kutsuntakampanja on käynnissä ja raportit asevelvollisuutta pakoilevien kiinniotoista ovat lisääntyneet eri puolilla maata. Kazanin väijytys on kuitenkin hänen mukaansa harvinaisen rohkea ja julkinen hyökkäys sotilasviranomaisia vastaan.
