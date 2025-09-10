Sotilasasiantuntija: Droonien reitti paljastaa Vladimir Putinin suunnitelman

Ruotsalainen sotilasasiantuntija, everstiluutnantti evp. Joakim Paasikivi arvioi Svenska Dagbladetin haastattelussa, että Venäjän lennokkien tunkeutuminen keskiviikon vastaisena yönä Puolan ilmatilaan ei todennäköisesti ollut vahinko.

Droonit tunkeutuivat syvemmälle Puolaan kuin aiemmissa ilmatilaloukkauksissa. Lisäksi Puolan mukaan lennokkeja oli lähes kaksikymmentä, joista osa ammuttiin alas.

– Tätä ei voi verrata aikaisempiin loukkauksiin, joissa on ylitetty Puolan raja matkalla kohti Ukrainaa, Joakim Paasikivi sanoo.

Hänen mukaansa merkkejä virhenavigoinnista ei ole.

– Siinä tapauksessa kyseessä pitäisi olla vakava tekninen vika droonissa tai se, että operaattorit ovat ohjelmoineet reitin täysin väärin. Mutta koska nyt on kyse monista drooneista yhtä aikaa, se on epätodennäköistä, Joakim Paasikivi toteaa.

– Näitä lentoliikkeitä seurataan sekä Puolan että Ukrainan tutkajärjestelmillä, joten liikkeistä on todennäköisesti erittäin hyvä käsitys.

Hän sanoo SvD:lle, että droonien reitti pikemminkin paljastaa Venäjän diktaattori Vladimir Putinin suunnitelman. Paasikiven mukaan Venäjän pidemmän aikavälin tavoite ei ole pelkästään Ukrainan voittaminen sodassa.

– Yksi syy siihen, miksi Venäjä ottaa tämän riskin, on se, että Putin tuntee olonsa nyt varmemmaksi. Hän vahvisti asemaansa Alaskan ja Kiinan huippukokousten jälkeen. Ja jos länsi sitten vaikuttaa hajanaiselta provosoinnin edessä, myös Ukrainan turvallisuustakuiden uskottavuus romahtaa, Joakim Paasikivi arvioi.

LUE MYÖS:

Puolassa ihmetellään droonipuolustuksen aukkoja

Puolan öiset tapahtumat: Liettua varoitti droneista viimeksi eilen