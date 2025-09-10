Puolassa ihmetellään droonipuolustuksen aukkoja

Suuri määrä Venäjän lennokkeja tunkeutui viime yönä Puolan ilmatilaan osana laajempaa ilmahyökkäystä eri puolille Ukrainaa. Puolalaismedioiden mukaan rajan olisi ylittänyt yli 20 droonia, joista ainakin neljä ammuttiin alas.

Naton pääsihteeri Mark Rutte vakuutti puolustusliiton tukevan täysin Puolaa ja kuvaili Venäjän toimintaa holtittomaksi. Alankomaiden, Italian ja Saksan kerrotaan tukeneen droonien torjumista.

Viranomaiset ovat löytäneet pudonneita lennokkeja Puolan pohjois-, keski- ja itäosista. Eräs niistä päätyi lähelle Elblagia, joka sijaitsee Gdanskin kaakkoispuolella. Matkaa Ukrainan rajalle on lähes 500 kilometriä.

Pääministeri Donald Tuskin mukaan Puola on ajautunut lähemmäs avointa konfliktia kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kieltäytyi kommentoimasta ja sanoi, että asia kuuluu Venäjän puolustusministeriölle.

Puolan mediassa välikohtausta kuvaillaan maan ilmatilan massiiviseksi loukkaamiseksi. Vaikuttaa epätodennäköiseltä, että näin suuri droonimäärä olisi päätynyt rajan yli vahingossa esimerkiksi elektronisen häirinnän seurauksena.

Rzeczpospolita-lehden mukaan kyseessä oli todennäköisesti etukäteen suunniteltu Venäjän operaatio, jolla pyrittiin kokeilemaan Puolan vastatoimia. Myönteisenä pidetään sitä, että kohteet havaittiin ajoissa. Osinyn kylän liepeille lentänyt lennokki huomattiin vasta sen iskeydyttyä maahan 20. elokuuta.

Puolassa tylytetään maan puolustusministeriötä, jonka katsotaan olleen ”hämmentävän saamaton” droonintorjuntajärjestelmien käyttöönotossa. Rzeczpospolitan mukaan SkyCTRL-järjestelmän modernisointi peruttiin rahapulan vuoksi puolustusministerin päätöksellä.

Siihen liittyviä arvioita on tehty kuukausikaupalla, ja hankkeeseen käytetyt kymmenet miljoonat eurot ovat mahdollisesti valuneet hukkaan.

Puolan asevoimat esitteli suunnitelman droonintorjuntajärjestelmien kehittämiseksi jo puolitoista vuotta sitten. Mitään ei ole kuitenkaan tehty tämän jälkeen rahoituksen puutteen vuoksi. Tämä siitä huolimatta, että Puola on ohjannut Ukrainan sodan alun jälkeen huomattavia voimavaroja asevoimiensa kehittämiseen.

Puolalaismedioissa uskotaan rahoituksen nyt löytyvän, sillä laaja ilmatilaloukkaus korostaa tarvetta lennokkien torjuntakyvylle. Pienten droonien havaitseminen on kuitenkin käytännössä haastavaa, ja ilmapuolustusjärjestelmien kehittämisessä kestää joka tapauksessa vähintään kuukausia.

