Sotilas tuskailee korruptiota: Yönäkölaitteita lähetellään koteihin Venäjälle

Hersonin alueelle sijoitettujen venäläisjoukkojen on jo aiemmin arvioitu kärsivän heikosta huoltotilanteesta, sillä Ukraina on pommittanut jatkuvasti Dnepr-joen ylittäviä maantie- ja ponttoonisiltoja.

Ukrainan sotilastiedustelu SBU:n kaappaamien puheluiden perusteella joukot ovat lisäksi huolissaan myös omien asevoimiensa korruptiosta.

Eräässä puhelussa Hersonissa taisteleva sotilas kehottaa liikekannallepanossa värvättyä ystäväänsä ottamaan mukaan omat yönäkölaitteensa. Hänen mukaansa laitteesta on suuri hyöty riippumatta siitä, mihin yksikköön mobilisoitu mies sijoitetaan.

– Äläkä koskaan anna sitä toiselle sotilaalle. Parempi, että se on sinulla mukana taistelussa. Koska muut vain kadottavat ne, lähettävät niitä kotiin! Niin monta infrapunalaitetta joutui ”jonnekin” täällä, se on hiton hullua, sotilas sanoo.

Reserviläinen vaikuttaa olevan yllättynyt kaluston hävikkiä koskevista tiedoista.

– Olen saanut osan heistä kiinni rysän päältä, sotilas kertoo ja kuvailee tovereitaan solvaavilla termeillä.

Sotilas sanoo, että kalustoa kotiin lähettäneet venäläisotilaat toivovat usein itselleen uusia yönäkölaitteita.

– Sanon heille: käyttäkää kuuloanne, jos te ääliöt ette pysty pitämään kiinni siitä mitä teille on annettu, sotilas sanoo.

Using rich language, the Russian soldier in the Kherson area is giving advice to his mobik friend, telling him to buy his own thermal imaging and nigh-vision devices, and never give them to others, because so many are being stolen and sent "back home". pic.twitter.com/DHv5cTzfda

— Dmitri (@wartranslated) October 30, 2022