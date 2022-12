Sotilas pudotti Venäjän ohjuksen – riemu repeää videolla

Sosiaalisessa mediassa on jaettu tänään videoita ukrainalaissotilaista torjumassa Venäjän ohjuksia.

Ensimmäisellä alla näkyvällä videolla sotilas pudottaa venäläisen risteilyohjuksen olalta-ammuttavalla ilmatorjuntaohjuksella. Sotilaiden riemu purkautuu osuman jälkeen kovana huutona. Toisen videon taas väitetään näyttävän ohjuksen alas ampumisen Kiovassa.

Venäjä ampui tänään ohjuksia useisiin kohteisiin ympäri Ukrainaa. Ohjuksia laukaistaan tiettävästi maalta ja mereltä. Kohteena oli ukrainalaisten mukaan jälleen maan energiainfrastruktuuri.

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Valeri Zaluzhniy kertoi Twitterissä puolustajien pudottaneen peräti 54 ammutuista 69 venäläisohjuksesta.

Downing of a Russian cruise missile from MANPADS during today's Russian mass missile attack on Ukraine https://t.co/hceaPOyu2B pic.twitter.com/BShpZSNCtJ

🇷🇺 keeps resorting to its missile terror against peaceful citizens of 🇺🇦.

This morning, aggressor launched air & sea-based cruise missiles, to S-300 ADMS ones at our energy infrastructure. 69 missiles were launched in total. 54 cruise missiles were shot down by the assets of 🇺🇦AF pic.twitter.com/D6i6cTmOsf

— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) December 29, 2022