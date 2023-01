Sotilas kertoo rynnäköstä: Koko ryhmä tuhottiin

Ukrainan armeijan 10. vuoristohyökkäysprikaatin 108. pataljoonan seitsemän sotilaan ryhmä onnistui joulupäivänä 25. joulukuuta vyöryttämään venäläisten asemat surmaten neljä vihollista ja ottaen 10 vangiksi. Lisäksi he saivat sotasaaliikseen seitsemän PKM-konekivääriä, SVD-tarkkuuskiväärin, erilaisia pimeänäkölaitteita, radion ja paljon muuta.

Kansanarmeijan tapaan ukrainalaissotilaat eivät olleet mitään ”ramboja”, vaan tavallisia aseisiin kutsuttuja ukrainalaisia, joilla ei ollut entuudestaan aiempaa ammattisotilastaustaa.

Ukrainalainen tk-mies, sotakirjeenvaihtaja Juri Butusov on haastatellut hyökkäystä johtanutta ryhmänjohtajaa Andri Kotšikia, joka oli siviilissä tavallinen asevelvollisuutensa suorittanut rakennusmies Tšernivtsistä.

Kotšik johti toistamiseen vastaavanlaista hyökkäystä hieman yli puolivuotisen rintamalla olonsa aikana. Aiemmin hän on osallistunut Spirnen ja Jakovlivkan taisteluihin heinä- ja joulukuussa 2022.

Kotšik kertoo, että heidän seitsemän miehen ryhmänsä jakautui kahdeksi, jotka etenivät venäläisten asemiin vasemmalta ja oikealta sivustalta pyrkien välttämään keskellä olleen miinakentän. Venäläisten ylivoima oli kaksinkertainen.

Neljä venäläistä sai surmansa, kun ukrainalaiset tunkeutuivat hautoihin ja heittivät korsuihin käsikranaatteja. Tämän jälkeen loput 10 venäläistä antautui ja heidät marssitettiin sotavankeina pois asemistaan. Näin ollen koko venäläisasemia miehittänyt 14 sotilaan ryhmä tuli tuhotuksi.

Venäläisten taisteluhautojen vyöryttämisen tukena toimi droonitiedustelu, joka radioyhteyden avulla kertoi hyökkääville ukrainalaisryhmille, missä venäläiset ja heidän kolme konekivääripesäkettään sijaitsivat.

Ukrainalaisryhmä tiesi siten laskeutua taisteluhautaan kohdasta, jossa venäläisten miehitystä ei ollut. Hyökkäystä oli suunniteltu kaksi päivää ja juuri ennen H-hetkeä venäläisten asemiin kohdistettiin tykistön ja kranaatinheitinten tulivalmistelu.

A simple builder from Chernivtsi, Andriy Kotsik, who never had combat experience, commanded an assault group of 7 mobilised men, who successfully captured the Russian position without losses, destroyed 4 and captured 10 POWs, captured 3 machine guns, a sniper rifle, and more. pic.twitter.com/zrtI11tI0Z

