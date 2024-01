Sotilaiden asemia räjäytetään ilmaan uudella täsmäaseella

Sekä Ukrainan että Venäjän joukot ovat lisänneet tiedustelu- ja räjähdelennokkien tuotantoa valtavaan tahtiin.

Rintamalinjan muutokset ovat olleet vähäisiä osittain siksi, että asemien yllä pörrää usein kymmeniä videolinkin avulla ohjattavia FPV-räjähdedrooneja odottamassa sopivan kohteen ilmaantumista. Sotilaiden kuljettaminen etulinjaan ja sieltä pois on käynyt yhä vaikeammaksi.

Suurin osa lennokeista on kohtuullisen pieniä, joten ne pystyvät kuljettamaan vain parin kilogramman kranaatin tai taistelukärjen. Ukrainan asevoimien kerrotaan käyttäneen viime aikoina myös termobaarisia räjähteitä. Niiden teho perustuu korkeaan lämpötilaan ja paineaaltoon.

Termobaarisella räjähteellä varustettu FPV-lennokki on Forbesin mukaan tarkka täsmäase, joka soveltuu tuliasemien ja poteroiden kaltaisten suljettujen kohteiden tuhoamiseen. Venäläiset sotabloggaajat ovat valittaneet uusien lennokkitaktiikoiden tehosta rintaman eteläosissa sijaitsevalla Zaporizzjan alueella.

– Heillä on ase, joka pystyy tuhoamaan poteron kahdella iskulla. Tämä on vakava ongelma jopa kokeneille ja taistelutehoisille yksiköille, eräs sotabloggaaja kirjoittaa Telegram-päivityksessään.

Ukrainan asevoimien videolla näytetään, kuinka FPV-lennokki räjäyttää reiän rakennuksen kattoon. Toinen drooni lentää aukosta sisään ja tuhoaa venäläissotilaiden aseman termobaarisella taistelukärjellä.

Termobaariset aseet levittävät ilmaan nestemäisen pilven ja sytyttävät sen räjähtäväksi tulipalloksi. Kiinteään räjähdysaineeseen verrattuna tuhovoima on suurempi rakennuksia ja ihmisten keuhkoja vastaan.

Ukraina on jo aiemmin käyttänyt termobaarisia RGT27-S2-käsikranaatteja hylättyjen venäläisajoneuvojen tuhoamiseksi. Lennokit pudottavat niitä esimerkiksi avonaisten luukkujen päältä.

Venäjän asevoimat käyttää rintamalla termobaarisia TOS-1- ja TOS-2-raketinheittimiä, jotka aiheuttavat summittaista tuhoa erityisesti rakennetulla alueella. Niiden heikkoutena on lyhyt kantama.

