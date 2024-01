Venäjän pelätty ”korttelintuhoaja” räjähtää videolla valtavaksi tulipalloksi

Ukrainasta on julkaistu viime päivinä videoita lennokeista tuhoamassa Venäjän asevoimien TOS-1A-raketinheittimiä (alla).

Esimerkiksi ensimmäisellä videolla näytetään lennokista osuman saanut TOS-1A. Heitin liekehtii hetken ja räjähtää sitten massiiviseksi tulipalloksi sen ammusten tuhoutuessa. Video on tiettävästi kuvattu Avdijivkassa. Toisella videolla Krynkyssä tuhoutuva heitin näyttää vievän mukanaan sen edellä liikkuneen panssariajoneuvon.

Venäjällä ase tunnetaan virallisesti raskaana liekinheitinjärjestelmänä. Panssarilavetilla liikkuva heitin ampuu termobaarisella räjähteellä varustettuja raketteja. Niiden aiheuttama lämpö- ja painevaikutus on erityisen tehokas linnoitetuissa asemissa olevaa vihollisen jalkaväkeä vastaan.

Verkkouutiset on kertonut asejärjestelmästä ja sen toiminnasta yksityiskohtaisesti tässä jutussa. Tos-1A:n 24 raketin lasti voidaan laukaista 12 sekunnissa, ja se tuhoaa käytännössä täysin noin 200 kertaa 200 metrin suuruisen alueen. Venäjä on käyttänyt ”korttelintuhoajaksi” kutsuttua asetta Ukrainassa toistuvasti erottelemattomasti asutuilla alueilla. Tällaisessa ympäristössä TOS-1A aiheuttaa massiivisia tuhoja.

Aseita on Venäjällä tiettävästi vain noin 70 kappaletta. Pieni määrä merkitsee sitä, että jokainen tappio tuntuu. TOS-1A on paljastunut rintamalla varsin alttiiksi Ukrainan pienille itsemurhalennokeille.

The situation in Krynky is still the same. The small Ukrainian detachment is holding ground while Russian waves are getting repelled. This one Russian tank gets completely obliterated by a FPV drone.

