Venäjän ”hirvittävä” asejärjestelmä räjähti tulipalloksi – video

Ukrainan 72. mekanisoidun prikaatin kerrotaan tuhonneen venäläisen TOS-1A Solntsepyok -raketinheitinjärjestelmän Itä-Ukrainan Donetskin alueella Vuhledarin lähellä.

Ukrainan asevoimat on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), joka väitetysti näyttää räjähtäneen ja roihuavan TOS-1A-raketinheitinjärjestelmän.

Myös King’s Collegen sotilasasiantuntija ja FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee on jakanut videon Twitter-tilillään.

Venäjä on käyttänyt Ukrainassa kyseisiä asejärjestelmiä, jotka voivat ampua termobaarisia taistelukärkiä.

Termobaariset aseet imevät hapen niitä ympäröivästä ilmasta luodakseen korkealämpöisen räjähdyksen. Ne ovat ASPI-ajatuspajan sotilasasiantuntija Marcus Hellyerin mukaan parhaimmillaan puolustusasemien tuhoamisessa.

– Ne eivät ole laittomia, vaikka niiden vaikutukset voivat olla melko hirvittäviä. Ne luovat käytännössä tyhjiön ja imevät ilman puolustajien keuhkoista, Hellyer kuvailee brittilehti The Guardianille.

Venäjän Tyynenmeren laivaston 155. prikaatin väitetään käytännössä tuhoutuneen viime viikkojen rajuissa taisteluissa Vuhledarissa Donetskin alueella. Tapahtumia on kuvailtu ”verilöylyksi”.

Jopa Venäjän propagandakanavien kerrotaan kritisoineen tuoreita tappioita Vuhledarissa. Sotabloggarit ovat muun muassa arvostelleet eliittijoukkojen kuluttamista suoriin hyökkäyksiin päin ukrainalaisten asemia. Venäjän sodanjohtoa syytetään vanhojen virheiden toistamisesta.

This was reportedly a Russian TOS-1A thermobaric MLRS destroyed by Ukraine’s 72nd Mechanized Brigade in the Vuhledar area. https://t.co/C0VTkinz8T pic.twitter.com/PF8SOYzEG4

— Rob Lee (@RALee85) February 14, 2023