Sotilaat tulevat kotiin ”haastattelemaan” – Tällainen on Venäjän kansanäänestys Ukrainassa

Venäjän miehitysviranomaiset saattavat kiihdyttää valmistelujaan laittomien näennäiskansanäänestyksien järjestämiseksi liittääkseen Ukrainan eteläosan miehitetyt alueet Venäjään, todetaan Institute for the Study of War -ajatushautomon (ISW) tilannekatsauksessa.

Ukrainalaisten asukkaiden vastarinta on pakottanut Venäjän viranomaiset ”jatkuvasti” muuttamaan kansanäänestyssuunnitelmiaan, kertoo Zaporižžjan alueella sijaitsevan Melitopolin kaupungin pormestari Ivan Fedorov.

Hänen mukaansa miehitysviranomaiset olivat alun perin suunnitelleet yhtä äänestyspäivää. Nyt miehitysviranomaisten kerrotaan harkitsevan seitsemän päivän mittaista ”kotoa äänestämistä”, jonka aikana aseistetut venäläissotilaat kulkevat talolta talolle ja ”haastattelevat” Melitopolin asukkaita.

Fedorov sanoo, että vain noin 10 prosenttia Melitopoliin jääneistä siviileistä tukee Venäjän miehitystä. Hän varoittaa, että venäläissotilaat uhkaavat ampua kaikki asukkaat, jotka eivät äänestä alueliitosten puolesta.

Hersonin aluehallinnon neuvonantaja Sergei Khlanin mukaan miehitysviranomaiset eivät ole vielä asettaneet kaikkia ehtoja kansanäänestykselle, mutta he nopeuttavat valmistelujaan kolmen viikon tauon jälkeen. Tauon sanotaan johtuvan Ukrainan asevoimien tekemistä HIMARS-iskuista hyökkääjän logistiikkaa ja huoltoa vastaan.

Khlanin mukaan miehitysviranomaiset voivat myös muuttaa pseudoäänestysten aikataulua, jos tilanne kentälle muuttuu. Yksi tällainen tekijä voi olla Ukrainan kaavailema vastahyökkäys maan eteläosassa. Kansanäänestyspäivän sanotaan alustavasti olevan 11. syyskuuta.

