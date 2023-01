Sotilaan tyly viesti: Kaikki Wagnerin taistelijat kuolevat rajuissa taisteluissa

Ukrainalainen sotilas kertoo WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä tuoreessa videoviestissä (jutun alla) rintamatilanteesta Soledarin ja Bahmutin kaupunkien ympäristöissä Itä-Ukrainassa.

– Operatiivinen tilanne ei ole muuttunut, sotilas sanoo.

Yhdysvaltain tiedustelun mukaan Donetskin alueen Soledarin ja Bahmutin lähellä käydään raivokkaita taisteluja. Venäläisillä ei kuitenkaan ole täydellistä hallintaa kummassakaan kaupungissa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäläisten kerrotaan edistyneen vähitellen viime päivinä, mutta tämä on käynyt heille kalliiksi. Hyökkäyksissä käytetään Wagner-palkkasotilasyhtiön taistelijoita, jota saavat tukea Venäjän asevoimilta.

Ukrainalainen sotilas kertoo videoviestissään, että Venäjän joukkojen etenemisyritykset Bahmutin pohjois-, itä- ja eteläpuolella on pysäytetty.

– Vihollinen kärsii merkittäviä tappioita sekä Soledarissa että Bahmutissa.

Sotilaan mukaan Venäjän levittää disinformaatiota joukkojensa etenemisestä, mutta siihen ei pidä uskoa.

– Minne he (venäläiset) voivat edetä ja millä kalustolla? He ovat yrittäneet vallata Bahmutia ja Soledaria puolen vuoden ajan.

Wagner on värvännyt valtavat määrät vankeja sotimaan Ukrainassa. Wagnerin kerrotaan kuitenkin kärsineen kovia tappioita värväämiensä vankien keskuudessa.

– Myös vangit alkavat loppua, ukrainalainen sotilas toteaa.

– Nyt he kaikki kuolevat Bahmutin ja Soledarin lähistöllä. Miten he jatkavat sen jälkeen etenemistään?

Moskovan kerrotaan valmistelevan uutta liikekannallepanokierrosta. Venäjän viranomaiset ovat kiistäneet toistuvasti väitteet mahdollisesta uudesta mobilisaatiosta. Valmistelujen sanotaan kuitenkin jatkuneen kulisseissa.

– He voivat pakkovärvätä 200 000 sotilasta, mutta tänne tullessaan he eivät enää palaa takaisin, sotilas sanoo.

Hän korostaa, että Venäjän joukoilla ei ole käytössään ilmavoimien tukea Donetskin rintamalohkolla. Vihollisella on pulaa myös panssaroiduista ajoneuvoista.

Sotilas sanoo odottavansa aseapua länsimailta. Britannian, Liettuan ja Viron puolustusministerit kertoivat tänään yhteisessä tiedotustilaisuudessa maiden tarjoamasta uudesta aseavusta Ukrainalle.

Britannia antaa Ukrainalle raskaita Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja, AS-90-panssarihaupitseja ja 600 Brimstone-panssarintorjuntaohjusta. Britannia aikoo myös jatkaa ukrainalaissotilaiden kouluttamista.

Ukrainaa tukevien maiden koalitio kokoontuu USA:n johdolla Saksan Ramsteiniin perjantaina keskustelemaan aseavusta. USA:n puolustusministeri Lloyd Austin osallistuu Ramstein-ryhmän kokoukseen.

– Kun maa jäätyy, ajoneuvoilla on helpompi liikkua. Sitten nähdään, mitä tapahtuu, sotilas tuumii.

Update from Soledar/Bakhmut, 19 January: all successes the Russians are having are only on Telegram and TikTok – Kiyanyn. pic.twitter.com/llRBu5d6bT

— Dmitri (@wartranslated) January 19, 2023