Sotilaan paniikkiratkaisu, heitti dronea radiopuhelimella – näin siinä kävi

Ukrainan maavoimien 63. mekanisoitu prikaati on jakanut Telegram-kanavallaan rajun videon taistelutilanteesta Venäjän joukkojen kanssa.

Video näyttää, kuinka Ukrainan FPV-räjähdedrone käy yksittäisen venäläissotilaan kimppuun. Sotilas huomaa dronen lähestyvän ja heittää epätoivoisesti radiopuhelimensa sitä kohti. Tämä ei kuitenkaan auta.

– Venäläishyökkääjä olisi voinut olla hyvä pesäpallon pelaaja – hän osui droneemme radiopuhelimella. Mutta venäläisellä ”urheilijalla” ei ollut onnea matkassa. Drone oli panssaroitu, ja 63. mekanisoidun prikaatin pilotit olivat taitavampia kuin mitä hän toivoi, Telegram-kanavalla todetaan.

Video näyttää, kuinka FPV-drone syöksyy aivan venäläissotilaan viereen. Räjähdyksen seurauksena hyökkääjä kaatuu ja jää makaamaan maahan.

Erilaisten lennokkien ja dronejen käyttö on lisääntynyt räjähdysmäiseen tahtiin sodassa. Molemmat osapuolet käyttävät niitä aktiivisesti tiedustelu-, hyökkäys- ja puolustustehtävissä.

🔞 This russian invader could have become a good baseball player — he managed to hit our drone with a walkie-talkie! But the russian “athlete” suffered a setback — the drone turned out to be "armored", and the pilots of the 63rd Mechanized Brigade were more skilled than he had… pic.twitter.com/MD3AZSQSPv

