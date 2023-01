Sotilaan äiti tylyttää videolla Vladimir Putinia

Sosiaalisessa mediassa jaetaan videota naisesta, jonka väitetään olevan Ukrainassa taistelleen sotilaan äiti. Hän on laatinut tylyn videoviestin Venäjän diktaattori Vladimir Putinille.

– Selittäkää meille, missä lapsemme ovat? Missä ovat aviomiehemme? Teidän miehenä pitäisi ymmärtää, ettemme ole nukkuneet kahteen viikkoon. Olemme koputelleet kaikkia ovia, mutta emme ole saaneet vastausta, nainen puhuu videolla.

– Vladimir Vladimirovitš, te otitte miehemme ja lapsemme pois perheiltämme, ja nyt teeskentelette, että mitään ei ole tapahtunut. Senkö takia, kun ette halua maksaa meille rahaa kuolleista tyypeistä?

Jutun alta löytyvän videon on jakanut myös Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Gerashenko. Hän on kiinnittänyt huomion naisen rahapuheisiin.

– Minua ei lakkaa hämmästyttämästä se, etteivät nämä naiset vastusta poikiensa ja aviomiestensä värväyksiä. He protestoivat sitä, ettei heille ole kerrottu heidän kuolemastaan ja makseta korvauksia.

Mother of a Russian soldier recorded a video message for Putin.

It never ceases to amaze me that these women do not protest against their sons and husbands being drafted.

They protest they are not informed about their death and not paid compensation. pic.twitter.com/yQWyyknw10

