Sotatutkija: Hyökkääjä järkyttynyt Ukrainan uusista aseista

Ukrainan vastahyökkäykset Hersonin alueella etenevät. Britannian puolustusministeriön katsauksen mukaan ukrainalaiset ovat vapauttaneet useita kyliä kaupungin ulkopuolella ja tuhonneet hyökkääjän logistiikkaa ja ammusvarastoja.

– Nyt tapahtuvalla voi olla suuri vaikutus sodan kehitykseen, koska Ukraina tarvitsee kovasti voittoa. Hersonin on Ukrainalle esimerkiksi taloudellisista syistä paljon tärkeämpi kuin Donbassin alue. On kuitenkin vaikea sanoa, kuinka iso vastahyökkäys todellisuudessa on, sanoo Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Ilmari Käihkö Svenska Dagbladetille.

– Onnistunut vastahyökkäys Etelä-Ukrainassa merkitsisi torjuntaa Venäjän propagandalle, jonka mukaan Venäjä voittaa tämän sodan kaikesta huolimatta. Ukraina murtaa tämän narratiivin, jos se pakottaa Venäjän perääntymään.

Suuri vastahyökkäys vaatisi tuhansia sotilaita. Käihkön mukaan epäselvää on yhä se, onko Ukraina onnistunut kouluttamaan ja kokoamaan tällaiset joukot.

Ukraina on tehnyt vastahyökkäyksiä myös maan itäosissa, jonka takia Venäjä joutuu jakamaan joukkojaan molempiin rintamasuuntiin.

Viime päivinä on uutisoitu, että Yhdysvalloista saadut keskipitkän kantaman HIMARS-raketinheittimet ovat olleet Ukrainalle suureksi avuksi. Puolustaja pääsee nyt iskemään hyökkääjän asevoimien kohteisiin, joihin se ei ennen ulottanut.

– Nyt on avautunut ikkuna, jota Ukraina yrittää käyttää, koska Venäjä on hieman järkyttynyt Ukrainan uudesta pitkän matkan iskukyvystä, Käihkö toteaa.